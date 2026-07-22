華為發布HUAWEI Pura 90s Pro Max旗艦手機　港版可用5G＋售價八千有找！

華為推出全新的HUAWEI Pura 90s系列，旗艦的HUAWEI Pura 90s Pro Max成為關注焦點，機型名稱中的「S」代表專為中國內地以外的海外市場打造的特別版本。今次只有兩款機型Pro Max及Pro，Pro Max價錢比去年頂配版HUAWEI Pura 80 Ultra更便宜，記憶體統一12GB RAM，但直上2億超大底長焦鏡頭、6000mAh超大電池，性價比更高。

HUAWEI Pura 90s Pro Max配備2億像素超大底長焦與紅楓原色鏡頭影像能力一直是Pura系列的核心優勢。HUAWEI Pura 90s Pro Max配備4鏡頭相機系統，包括2億像素超大底長焦鏡頭，RAW格式即時處理技術，實現長焦20倍影片拍攝，具備F2.6光圈及OIS光學防手震，顯著提升遠攝清晰度與長焦微距表現。

今代加入新AI攝影功能，升級輔助構圖功能如智能取景，可辨識人物、建築、風景等主體，另有AI去除反光及魔法移圖等功能。

6000mAh超大電池

為了滿足重度使用者的續航需求，HUAWEI Pura 90s Pro Max在機身厚度維持約8.1mm的同時，搭載了6000mAh大容量電池。充電方面則支援100W HUAWEI SuperCharge有線超級快充以及80W無線超級快充，大幅縮短補電等待時間。

香港提供12GB + 512GB規格，提供主打顏色橘子海、霞光紫、晨曦金及曜石黑，售價$7988；由中階Pro版本具備6.6吋屏幕、雙50MP鏡頭、12.5MP超廣角鏡頭及第二代紅楓原色鏡頭，12GB+256GB提供粉紅芭樂及桑果黑，售價$6388、12GB+512GB提供粉紅芭樂、橘子汽水、椰青白及桑果黑4款配色，售價$6988。