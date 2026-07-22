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科技
出版：2026-Jul-22 18:24
更新：2026-Jul-22 18:24

華為發布HUAWEI Pura 90s Pro Max旗艦手機　港版可用5G＋售價八千有找！

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華為今日舉行HUAWEI Pura 90s系列旗艦手機發布會。

華為今日舉行HUAWEI Pura 90s系列旗艦手機發布會。

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華為推出全新的HUAWEI Pura 90s系列，旗艦的HUAWEI Pura 90s Pro Max成為關注焦點，機型名稱中的「S」代表專為中國內地以外的海外市場打造的特別版本。今次只有兩款機型Pro Max及Pro，Pro Max價錢比去年頂配版HUAWEI Pura 80 Ultra更便宜，記憶體統一12GB RAM，但直上2億超大底長焦鏡頭、6000mAh超大電池，性價比更高。

華為發布會請來周柏豪任嘉賓。 周柏豪試用HUAWEI Pura 90s Pro Max拍攝。 HUAWEI Pura 90s Pro Max主打特別的漸變橘子海配色。 HUAWEI Pura 90s Pro（右）為亮面機背設計，HUAWEI Pura 90s（左）則是啞色。 HUAWEI Pura 90s Pro Max以攝影功能為賣點。 HUAWEI Pura 90s Pro Max配備4鏡攝影模組。 HUAWEI Pura 90s Pro Max有前置13MP自拍鏡。 HUAWEI Pura 90s Pro Max新增AI構圖功能。 HUAWEI Pura 90s Pro Max在長焦及微距拍攝相當出色。

頂級影像配置

HUAWEI Pura 90s Pro Max配備2億像素超大底長焦與紅楓原色鏡頭影像能力一直是Pura系列的核心優勢。HUAWEI Pura 90s Pro Max配備4鏡頭相機系統，包括2億像素超大底長焦鏡頭，RAW格式即時處理技術，實現長焦20倍影片拍攝，具備F2.6光圈及OIS光學防手震，顯著提升遠攝清晰度與長焦微距表現。

50MP超聚光HDR主鏡頭，支援1/1.28吋RYYB感光元件，兼有CIPA 7.0防手震功能，能呈現高動態範圍影像。40MP超廣角鏡頭與第二代紅楓原色影像鏡頭，進一步精準還原真實色彩與自然光影。6.9吋OLED螢幕配備新一代抗反光耐刮崑崙玻璃，1-120Hz LTPO自適應刷新率。

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今代加入新AI攝影功能，升級輔助構圖功能如智能取景，可辨識人物、建築、風景等主體，另有AI去除反光及魔法移圖等功能。

HUAWEI Pura 90s Pro Max有4款特別配色。 HUAWEI Pura 90s Pro同樣有4款配色。 HUAWEI Pura 90s Pro Max具備6.9吋OLED螢幕。 HUAWEI Pura 90s系列在香港支援5G服務。 HUAWEI Pura 90s Pro Max售價$7988。 HUAWEI Pura 90s Pro售價$6388。

6000mAh超大電池

為了滿足重度使用者的續航需求，HUAWEI Pura 90s Pro Max在機身厚度維持約8.1mm的同時，搭載了6000mAh大容量電池。充電方面則支援100W HUAWEI SuperCharge有線超級快充以及80W無線超級快充，大幅縮短補電等待時間。

香港提供12GB + 512GB規格，提供主打顏色橘子海、霞光紫、晨曦金及曜石黑，售價$7988；由中階Pro版本具備6.6吋屏幕、雙50MP鏡頭、12.5MP超廣角鏡頭及第二代紅楓原色鏡頭，12GB+256GB提供粉紅芭樂及桑果黑，售價$6388、12GB+512GB提供粉紅芭樂、橘子汽水、椰青白及桑果黑4款配色，售價$6988。

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