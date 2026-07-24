商旅流動工作必備行動電源 Belkin Momax 兩款新品推介

Belkin UltraCharge Pro可為MacBook進行快充。

經常需要外出辦公或旅行出差的人士，大容量且具備高功率輸出的行動電源，絕對是必備配件。最近兩品牌推出不同用途的「尿袋」，包括Belkin UltraCharge Pro筆記型電腦行動電源25K及三合一Momax 1-Pac Pass Pro混合GaN流動電源，針對不同用家使用。 電腦重度使用 Belkin UltraCharge Pro筆記型電腦行動電源25K內置25,000mAh超大容量與最高158W總輸出功率，滿足高性能手提電腦的快充需求，只需28分鐘就可以將MacBook Pro由0%充至50%，並為iPhone 17 Pro帶來額外104小時續航力。

機身內置一條35cm的140W USB-C編織充電線，毋須額外攜帶連接線即可直接充電，設有獨立的USB-C及USB-A連接埠，最多同時為3部裝置供電。內置數碼顯示屏，可看到剩餘電量與充電狀態。90Wh的額定容量符合TSA航空安全標準，加上3C認證及追溯二維碼，可帶上飛機及高鐵。 兼容AVS動態快充協議，智能調節電壓技術可降低發熱，提高安全性並延長使用壽命，並有雙智能安全晶片防護。不過機身稍有分量，重量達581g，較適合放於背包而非隨身口袋。提供黑、白及沙色3款，售價$649，官網接受預訂。

Momax 1-Pac Pass Pro內置伸縮線及火牛插座。

三合一流動電源 另一款較輕盈的Momax 1-Pac Pass Pro 10,000mAh 3合1內建伸縮充電線混合GaN流動電源，將牆插火牛、10,000mAh「尿袋」及充電線於一身，採用GaN氮化鎵技術，不論是插牆還是隨身充電，支援最高45W的PD快充，足夠為MacBook Air、iPad及各款智能手機穩定供電。 流動電源內置可收納的伸縮USB-C線，搭配機身USB-A及USB-C接口，最多可同時為3部裝置供電。機身配備TFT高清數碼螢幕，一按即可顯示剩餘電量、充電狀態與當前輸出功率。附英規插頭，如外地使用就要另外駁上適合轉插，直接插上牆身即可為電池充電。10,000mAh中等容量，主打輕巧便攜易收納，適合一日通勤或短途旅行。同樣有齊各種上機認證，設黑色及鈦色兩款，售價$479。

WhatsApp查詢：5395 3989 / 9136 4889