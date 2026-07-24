華為3大旗艦新品齊發　全新耳夾耳機＋雙鏡頭兒童手錶超吸睛！

華為早前舉行新品發布會，在香港一口氣發布3款針對不同市場的旗艦級產品，包括結合「鎏光美學」與AI聲學技術的開放式耳機HUAWEI FreeClip 2 S、設計破格且可拆卸翻轉的兒童手錶HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro，以及主打「輕PC」流動辦公體驗的旗艦平板HUAWEI MatePad Pro Max，全面滿足香港用戶對智慧生活與流動工作的要求。

亮面耳夾式耳機

時尚開放式耳機HUAWEI FreeClip 2 S帶來全新的「鎏光美學」造型亮相，圓形充電盒具備金屬流線光澤，打開後耳機如珠寶般列置，且盒內收納空間提升20%，能兼用作小型耳飾收納盒。耳機單隻重量僅5.1g，C形橋採用柔軟度提升25%的親膚液態矽膠材質，經過22道調漆噴塗工序，輕盈舒適且吸睛。

音質與聲學科技方面，搭載華為自研第三代音頻芯片與NPU AI處理器，具備「智感音量自適應」與雙向感知技術。耳機能實時辨識環境噪音與音訊源響度，能自動調節至貼合用戶習慣的最適音量。搭配智感人聲增強技術與超澎湃雙擎聲學單元，能同時展現細緻的人聲質感與澎湃的低音表現。HUAWEI FreeClip 2 S 推出星海藍與珠光銀兩種配色，建議零售價為$1788。