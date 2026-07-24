華為3大旗艦新品齊發　全新耳夾耳機＋雙鏡頭兒童手錶超吸睛！

華為早前舉行新品發布會，在香港一口氣發布3款針對不同市場的旗艦級產品，包括結合「鎏光美學」與AI聲學技術的開放式耳機HUAWEI FreeClip 2 S、設計破格且可拆卸翻轉的兒童手錶HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro，以及主打「輕PC」流動辦公體驗的旗艦平板HUAWEI MatePad Pro Max，全面滿足香港用戶對智慧生活與流動工作的要求。
亮面耳夾式耳機
時尚開放式耳機HUAWEI FreeClip 2 S帶來全新的「鎏光美學」造型亮相，圓形充電盒具備金屬流線光澤，打開後耳機如珠寶般列置，且盒內收納空間提升20%，能兼用作小型耳飾收納盒。耳機單隻重量僅5.1g，C形橋採用柔軟度提升25%的親膚液態矽膠材質，經過22道調漆噴塗工序，輕盈舒適且吸睛。
音質與聲學科技方面，搭載華為自研第三代音頻芯片與NPU AI處理器，具備「智感音量自適應」與雙向感知技術。耳機能實時辨識環境噪音與音訊源響度，能自動調節至貼合用戶習慣的最適音量。搭配智感人聲增強技術與超澎湃雙擎聲學單元，能同時展現細緻的人聲質感與澎湃的低音表現。HUAWEI FreeClip 2 S 推出星海藍與珠光銀兩種配色，建議零售價為$1788。
360°旋轉雙鏡頭手錶
兒童智能手錶一定只有低階功能？HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro帶來了創新體驗，首創可上下翻轉、360°自由旋轉與可拆卸式錶身設計，搭載1.82吋AMOLED橫闊屏幕。拆卸後的錶身可裝入隨附的相機保護套，秒變為兒童手持微型相機。配備500萬像素、110°超廣角前置鏡頭與1300萬像素後置鏡頭，支援夜景模式、90+趣拍特效、100+趣味貼紙及14套兒童專屬濾鏡，配合64GB 大容量儲存空間，可儲存超過5000張高清照片。
安全守護是這款手錶的核心功能，融合了五模雙頻GNSS衛星定位、基站、雙頻Wi-Fi、傳感器輔助及SOS輔助等多重定位技術，家長可透過FamCare app實時掌握孩子動態。遇有緊急情況，連續按壓側鍵5次即可發送SOS求救訊號。手錶亦支援全球4G網絡、高清視像通話與AI語音降噪技術，更有心率與運動監測，可監測兒童健康數據，具備IPX9/IPX8/2 ATM強效防水。手錶提供夢幻紫與幻夜黑兩款配色，建議零售價為 $2388。
極致輕薄PC級生產力
全新HUAWEI MatePad Pro Max採用「雲隼架構」與極簡堆疊工藝，厚度僅4.7mm，重量僅為509g，成為同級13吋或以上大屏平板中最薄最輕的機型。機身採用航太級鋁合金與內置承重樑設計，整體抗彎曲能力增強60%，並獲TÜV Rheinland超薄抗彎曲認證，確保強韌耐用。
配備13.2吋3K Flexible OLED PaperMatte柔光屏，採用高精度納米級蝕刻工藝，配合3.55mm極窄邊框及94%高屏佔比，帶來絕佳的抗眩光與沉浸視覺效果，並取得TÜV Rheinland全局護眼顯示5.0認證。效能與續航力同樣亮眼，整體性能較前代提升20%，散熱效率提升30%；內置10400mAh電池可提供長達14.5小時的本地影片播放時間。連鏡頭都是頂配，為首款搭載「紅楓原色鏡頭」與 5000萬像素主鏡頭的平板，拍攝色彩還原度大幅提高。
預載PC級WPS Office 11，內置AI智能辦公套件與線上協作功能，同時支援GoPaint專業繪畫軟件與HUAWEI Notes。附送HUAWEI星躍鍵盤，並支援M-Pencil Pro，隨時隨地完成高強度辦公與繪圖創作。推出凝光藍配色，12GB+512GB柔光屏版售價$9988。