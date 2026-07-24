Samsung聯乘Google Qualcomm推出AI智能眼鏡 邀Gentle Monster及Warby Parker設計外觀

Samsung在最新的 Galaxy Unpacked 發佈會上正式發表全新 AI 智能眼鏡。這款主打日常佩戴的穿戴式裝置由 Samsung、Google 與 Qualcomm 聯手打造，運行專屬的 Android XR 系統。有別於主攻遊戲及專業領域的 Galaxy XR 頭戴式裝置，全新 AI 智能眼鏡沒有加入內置屏幕，改為專注於音訊反饋與語音互動，務求讓用戶在走動、工作及探索時自然地使用 AI 助理，而無須依賴傳統顯示面板。
AI 智能眼鏡傳聞規格
硬體配置方面，這款 AI 智能眼鏡配備 Snapdragon AR1 Gen 1 處理器。該晶片專為輕巧型智能眼鏡而設，確保在提供 AI 運算能力的同時，仍能維持輕薄的重量設計。透過深度整合為穿戴裝置優化的 Google Gemini AI 助理，眼鏡內置的鏡頭能辨識用戶眼前的環境。用戶可以透過鏡頭拍攝白板並將內容自動整理至記事本應用程式中，亦能以第一身視角錄製影片，或在視像通話中分享實時畫面。
具實時翻譯功能
在日常應用場景中，Google Gemini 為這款智能眼鏡帶來多項實用功能。裝置能夠自動摘要長篇訊息並朗讀重要資訊，同時具備實時翻譯功能，協助用戶在海外旅遊時進行跨語言溝通。此外，眼鏡支援實時導航，為佩戴者提供前往目的地的路線指引，並能在觀光時即時提供周邊環境的相關資訊。用戶可以透過多種方式進行操作，包括免提語音指令、輕觸眼鏡鏡架的觸控感應區，以及連接其他智能裝置進行控制。
為了讓智能眼鏡融入大眾的日常穿搭，Samsung特別邀請知名眼鏡品牌 Gentle Monster 及 Warby Parker 負責外觀設計。Gentle Monster 版本採用黑色修長鏡框設計，結合平直的上邊緣與圓潤的下半部，展現出充滿現代感的設計語言。至於 Warby Parker 則提供棕色鏡框選擇，外型更偏向傳統眼鏡，適合用戶全天候日常佩戴。
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the Samsung Glasses look way better than the Meta Glasses lol— Noah Cat (@Cartidise) July 22, 2026
> Snapdragon AR1 Gen 1 chip
> Android XR platform
> Gemini AI (wearable version)
> No display — audio-only
> Built-in camera
> Voice, touch, and connected-device controls
> Real-time translation
> Real-time… pic.twitter.com/jcTuENN2Il