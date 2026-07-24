Samsung聯乘Google Qualcomm推出AI智能眼鏡 邀Gentle Monster及Warby Parker設計外觀

Samsung在最新的 Galaxy Unpacked 發佈會上正式發表全新 AI 智能眼鏡。這款主打日常佩戴的穿戴式裝置由 Samsung、Google 與 Qualcomm 聯手打造，運行專屬的 Android XR 系統。有別於主攻遊戲及專業領域的 Galaxy XR 頭戴式裝置，全新 AI 智能眼鏡沒有加入內置屏幕，改為專注於音訊反饋與語音互動，務求讓用戶在走動、工作及探索時自然地使用 AI 助理，而無須依賴傳統顯示面板。

AI 智能眼鏡傳聞規格

硬體配置方面，這款 AI 智能眼鏡配備 Snapdragon AR1 Gen 1 處理器。該晶片專為輕巧型智能眼鏡而設，確保在提供 AI 運算能力的同時，仍能維持輕薄的重量設計。透過深度整合為穿戴裝置優化的 Google Gemini AI 助理，眼鏡內置的鏡頭能辨識用戶眼前的環境。用戶可以透過鏡頭拍攝白板並將內容自動整理至記事本應用程式中，亦能以第一身視角錄製影片，或在視像通話中分享實時畫面。