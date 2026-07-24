Sony Cinema Line系列全新FX5相機　輕巧機身專業電影拍攝

新感測器配AI功能

FX5相機配備全片幅全堆疊式Exmor RS CMOS影像感測器，以及搭載專用AI處理單元的最新高速BIONZ XR2影像處理引擎。使用S-Log3拍攝時，相機提供15+級動態範圍。提供ISO 800、ISO 4000和ISO 12800 3個基本ISO，可在各種光線條件下實現低噪訊影像表現。FX系列首次支援雙重增益拍攝功能，有效發揮影像感測器性能，有效減少噪訊且不犧牲陰影細節。

FX系列相機亦首次支援在整個影像感測器區域進行3:2全像素讀出，Open Gate拍攝模式支援包括 17:9、16:9和Super 35mm在內的多種影像掃描模式。相機同時支援使用Sony專利16-bit scene-linear RAW格式進行X-OCN內部錄製，無需使用外部錄影機即可進行高畫質錄製，同時亦支援新加入X-OCN C1和X-OCN C2編碼。這些編解碼器可維持高畫質的同時降低檔案大小，讓素材能快速傳輸，簡化後期製作流程。