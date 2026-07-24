Sony Cinema Line系列全新FX5相機　輕巧機身專業電影拍攝

Sony推出Cinema Line系列全新全片幅FX5相機Ｍ配備新研發全堆疊式CMOS影像感測器，透過 15+級動態範圍、雙效增益拍攝模式和3個基本ISO設定進一步提升感光度表現。Cinema Line FX 系列亦首次支援Open Gate拍攝模式以及Sony專利RAW格式X-OCN進行內部錄製，為影片拍攝帶來專業級電影畫質與靈活的拍攝機動性。
新感測器配AI功能
FX5相機配備全片幅全堆疊式Exmor RS CMOS影像感測器，以及搭載專用AI處理單元的最新高速BIONZ XR2影像處理引擎。使用S-Log3拍攝時，相機提供15+級動態範圍。提供ISO 800、ISO 4000和ISO 12800 3個基本ISO，可在各種光線條件下實現低噪訊影像表現。FX系列首次支援雙重增益拍攝功能，有效發揮影像感測器性能，有效減少噪訊且不犧牲陰影細節。
FX系列相機亦首次支援在整個影像感測器區域進行3:2全像素讀出，Open Gate拍攝模式支援包括 17:9、16:9和Super 35mm在內的多種影像掃描模式。相機同時支援使用Sony專利16-bit scene-linear RAW格式進行X-OCN內部錄製，無需使用外部錄影機即可進行高畫質錄製，同時亦支援新加入X-OCN C1和X-OCN C2編碼。這些編解碼器可維持高畫質的同時降低檔案大小，讓素材能快速傳輸，簡化後期製作流程。
透過AI人體姿勢估計技術辨識主體，相機不僅能精準檢測人眼位置，還能檢測身體和頭部位置，即使在昏暗場景也能實現出色自動對焦性能。相機同時支援實時追蹤功能，可自動追蹤主體及穩定對焦，另新增自動追蹤白平衡、變形鏡頭還原擠壓、噪訊抑制設定等功能。
輕巧相機設計
FX5相機帶來輕巧機身與平頂設計，並加入了更多新自訂按鍵及全新LCD螢幕，操作介面繼承自CineAlta相機的BIG6主畫面，整合畫面更新率、曝光和LUT等主要設定。擁有5軸光學機身防震，配備最新防震單元。
結合全新研發XLR手柄單元使用，相機支援高達96 kHz、32-bit float及4聲道高質素音訊錄製，以及0.58吋OLED可拆式觀景器等配件可供選配。兼容最新大容量可充電電池系列NP-SA100（2670mAh），支援長時間拍攝。
計劃2027年8月或以後更新版本包括支援以X-OCN格式拍攝最高240 fps HFR格式，支援以3:2寬高比（Open Gate拍攝模式）錄製XAVC S-I格式，優化垂直拍攝的使用者介面，以及Frame grab擷取功能。
全新ILME-FX5淨機身售價為$38990、連XLR手柄套裝售價$43990，將於8月4日公開發售，即日起至8月2日預售期間，可以優惠價加購電池及一系列鏡頭。