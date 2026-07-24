動漫節2026｜PlayStation精選產品低至2折　PS5 Pro減價兼送獨家禮物！

今年csl特設PlayStation遊戲專區，帶來多款最新及尚未公開發售的PS5遊戲，包括集結多位經典Marvel超級英雄角色的4v4團隊格鬥遊戲《漫威鬥魂》；帶來高空自由翱翔快感及擊墜敵機的飛行射擊遊戲《空戰奇兵8 希孚之翼》；以全新宇宙觀及角色打造、結合壯闊劇情與動作體驗的RPG《七龍珠 異戰3》；以及以連續華麗球技營造緊張對戰節奏、賽況變化莫測的足球動作遊戲《隊長小翼2 世界群星》等，讓Game迷率先免費試玩。

精選會場限定禮遇

SIEH推出會場限時優惠，購買PS5主機、周邊設備及精選PS5遊戲均可享有優惠，精選產品更低至2折。PS5 Pro主機原價$6502，優惠價$6299；PS5纖薄版主機原價$4730，優惠價$4399；PS5纖薄數位版主機原價$4257，優惠價$3999，入手各主機送PlayStation露營碗一個及襟章一個。

其他配件及遊戲優惠包括PlayStation Portal遙控遊玩機會場價$1736、DualSense無線控制器售價由$429至$579、DualSense Edge無線控制器會場價$1449。特價優惠有《Monster Hunter Wilds》、《LEGO地平線大冒險》及《Until Dawn》，只售$99。

另外購買任何PlayStation產品，可獲贈PlayStation襟章一個。購買任何一款PS5主機加購周邊設備可額外獲得PlayStation雨傘，限量100份。購買DualSense無線控制器及同時預訂《漫威狼人》或《漫威鬥魂》遊戲軟件，送PSN點數價值$20。