Apple首款防水iPad mini傳10月登場　仲有多項大升級？

據報Apple計劃於2026年10月前推出下一代iPad mini，這將成為首款具備防水設計的iPad產品。彭博記者Mark Gurman去年曾報導，Apple正開發能提供類似iPhone防護層級的新外殼，讓iPad mini可在浴室或游泳池旁等潮濕環境中安全使用。
無孔震動揚聲器設計
目前所有iPad型號均未獲得官方防水等級認證，Apple亦不建議將現有型號用於潮濕環境。消息指出，為實現防水目標，Apple設計了一套基於震動的揚聲器系統，透過機身外殼的平坦表面發聲，將部分機身轉化為揚聲器振膜，從而取消傳統揚聲器孔，切斷水氣與灰塵進入裝置的主要途徑，此設計與iPhone採用膠合劑及密封圈封閉開口的方式不同。
iPhone的IP68防水等級能在6米水深下防護30分鐘，雖然新iPad mini最終採用的IP防水等級尚未確定，但Apple早於2014年的專利中便提出過「機械驅動面板聲學系統」，透過震動平坦面板產生聲音。全密封設計亦將縮小iPad mini與電子書閱讀器之間的差距，後者早已具備防水浸泡能力，可以浸浴時或在泳池邊閱讀一直是優勢。
8.4吋OLED螢幕與晶片升級
另外新機傳改用OLED螢幕後，將成為繼iPad Pro後第二款採用OLED技術的iPad系列，比iPad mini 7的LCD螢幕提供更高對比度、純黑色彩及更佳能源效率。韓國媒體ETNews於6月報導三星顯示已開始量產該OLED面板，並有消息補充，該面板為8.4吋LTPS設計，螢幕刷新率為60Hz，意味著將不支援ProMotion技術。
在效能方面，據報該平板將迎來晶片跨越式升級。Apple意外發布的程式碼曾指向iPhone Air所使用的A19 Pro晶片，而macOS核心除錯工具包中的資料則顯示可能採用未發布的A20 Pro晶片。Apple上一次更新iPad mini為2024年10月，當時搭載A17 Pro晶片並支援Apple Intelligence。在經歷6月的全面價格調漲後，目前iPad mini起售價為$4599；Mark Gurman先前曾預測OLED版可能加價高達100美元，但該估算是在6月價格調整前所作出。
資料來源：MacRumors