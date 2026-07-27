Apple首款防水iPad mini傳10月登場　仲有多項大升級？

據報Apple計劃於2026年10月前推出下一代iPad mini，這將成為首款具備防水設計的iPad產品。彭博記者Mark Gurman去年曾報導，Apple正開發能提供類似iPhone防護層級的新外殼，讓iPad mini可在浴室或游泳池旁等潮濕環境中安全使用。

無孔震動揚聲器設計

目前所有iPad型號均未獲得官方防水等級認證，Apple亦不建議將現有型號用於潮濕環境。消息指出，為實現防水目標，Apple設計了一套基於震動的揚聲器系統，透過機身外殼的平坦表面發聲，將部分機身轉化為揚聲器振膜，從而取消傳統揚聲器孔，切斷水氣與灰塵進入裝置的主要途徑，此設計與iPhone採用膠合劑及密封圈封閉開口的方式不同。

iPhone的IP68防水等級能在6米水深下防護30分鐘，雖然新iPad mini最終採用的IP防水等級尚未確定，但Apple早於2014年的專利中便提出過「機械驅動面板聲學系統」，透過震動平坦面板產生聲音。全密封設計亦將縮小iPad mini與電子書閱讀器之間的差距，後者早已具備防水浸泡能力，可以浸浴時或在泳池邊閱讀一直是優勢。