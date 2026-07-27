Xiaomi 18 Pro料推國際版　配7000mAh大電池規格強悍

小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。

去年Xiaomi 17 Pro及Xiaomi 17 Pro Max僅在內地市場發售，未有推出國際版本。不過最新市場報告顯示，今年的情況將會有所改變，備受期待的Xiaomi 18 Pro有望正式進軍全球市場。

印度市場消息反覆

綜合目前流出的資訊，Xiaomi 18 Pro預計會登陸歐洲、土耳其、俄羅斯、台灣及日本等多個國家與地區。不過針對印度市場的消息則相對反覆，早前曾有傳聞指Xiaomi 18 Pro會聯同Xiaomi 18 Pro Max同步登陸印度，但今日的最新消息卻指出該機不會在當地發售。

同時，最新報道未有提及Xiaomi 18 Pro Max的動向，因此這款頂級機型會否推出國際版仍有待確認。