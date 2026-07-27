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科技
出版：2026-Jul-27 14:15
更新：2026-Jul-27 14:15

Xiaomi 18 Pro料推國際版　配7000mAh大電池規格強悍

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小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。

小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。

去年Xiaomi 17 Pro及Xiaomi 17 Pro Max僅在內地市場發售，未有推出國際版本。不過最新市場報告顯示，今年的情況將會有所改變，備受期待的Xiaomi 18 Pro有望正式進軍全球市場。

印度市場消息反覆

綜合目前流出的資訊，Xiaomi 18 Pro預計會登陸歐洲、土耳其、俄羅斯、台灣及日本等多個國家與地區。不過針對印度市場的消息則相對反覆，早前曾有傳聞指Xiaomi 18 Pro會聯同Xiaomi 18 Pro Max同步登陸印度，但今日的最新消息卻指出該機不會在當地發售。

同時，最新報道未有提及Xiaomi 18 Pro Max的動向，因此這款頂級機型會否推出國際版仍有待確認。

Xiaomi 18 / 18 Pro 最快9月現身 Ultra版手機或12月亮相 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片首配機型或繼續由小米主品牌 Xiaomi 18 系列拿下 預計 S8E Gen6 將首配於 9 月推出的 Xiaomi 18 Pro 身上、而標準版 S8E Gen6 則搭載於 Xiaomi 18 手機。 小米最快在 9 月左右，發表主品牌旗艦手機新作 Xiaomi 18 跟 Xiaomi 18 Pro 手機，而 Ultra 版則在 12 月左右推出。 Xiaomi 18 Pro Max規格傳聞加強攝影 引入LOFIC 影像技術配2億像長焦（網上效果圖） Xiaomi 18 系列手機傳9月發表 Pro Max代替Ultra版 Xiaomi 18 規格系列中，Xiaomi 18 Pro Max 將會順理成章地肩負起品牌本年度頂級旗艦機型的重任（網上效果圖） Xiaomi 18 系列預計會於今年 9 月在中國市場率先發表（網上效果圖）

配備 S8 Elite Gen 6 Pro

在硬件配置方面，據悉Xiaomi 18 Pro將會配備Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro處理器。拍攝系統預計搭載兩枚2億像素SmartSens感光元件，當中主鏡頭採用1/1.28吋感光面積設計。

此外，新機還會配備升級版揚聲器以及體積更大的震動馬達。至於續航力部份，預計會內置最少7,000 mAh容量電池，並支援100W有線及無線快速充電，整體規格相當強悍。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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