Xiaomi 18 Pro料推國際版　配7000mAh大電池規格強悍

去年Xiaomi 17 Pro及Xiaomi 17 Pro Max僅在內地市場發售，未有推出國際版本。不過最新市場報告顯示，今年的情況將會有所改變，備受期待的Xiaomi 18 Pro有望正式進軍全球市場。
印度市場消息反覆
綜合目前流出的資訊，Xiaomi 18 Pro預計會登陸歐洲、土耳其、俄羅斯、台灣及日本等多個國家與地區。不過針對印度市場的消息則相對反覆，早前曾有傳聞指Xiaomi 18 Pro會聯同Xiaomi 18 Pro Max同步登陸印度，但今日的最新消息卻指出該機不會在當地發售。
同時，最新報道未有提及Xiaomi 18 Pro Max的動向，因此這款頂級機型會否推出國際版仍有待確認。
配備 S8 Elite Gen 6 Pro
在硬件配置方面，據悉Xiaomi 18 Pro將會配備Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro處理器。拍攝系統預計搭載兩枚2億像素SmartSens感光元件，當中主鏡頭採用1/1.28吋感光面積設計。
此外，新機還會配備升級版揚聲器以及體積更大的震動馬達。至於續航力部份，預計會內置最少7,000 mAh容量電池，並支援100W有線及無線快速充電，整體規格相當強悍。
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