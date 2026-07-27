Google推出自拍登入功能　忘記密碼救星？影相即可解鎖帳戶

Google帳戶儲存大量個人資訊、相片、文件、訊息及電子郵件等，萬一忘記密碼或被鎖定相當麻煩。Google宣布新增自拍登入方式，如果忘記密碼、遺失手機、被鎖定帳戶或無法存取常用的手機或電腦，將提供多一個選擇。

如何設定自拍登入

設定自拍影片很簡單，只需看著設備的鏡頭，然後進行幾個簡短的頭部引導動作，即可捕捉多個角度。如果之後遇到登入問題，只需再拍一張自拍照即可重新登入帳戶。自拍照影片功能會將新影片與先前設定的影片進行比對，以確認影片中的人是本人，並協助重新登入帳戶。

自拍影片完全屬於個人，影片會在用戶同意的情況下錄製並安全儲存，亦可以隨時在Google帳戶中刪除。除非用戶選擇將其用於其他用途，否則它僅用於幫助登入，影片亦在儲存時會進行加密，即使不使用也會安全儲存。