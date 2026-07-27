Google推出自拍登入功能　忘記密碼救星？影相即可解鎖帳戶

Google帳戶儲存大量個人資訊、相片、文件、訊息及電子郵件等，萬一忘記密碼或被鎖定相當麻煩。Google宣布新增自拍登入方式，如果忘記密碼、遺失手機、被鎖定帳戶或無法存取常用的手機或電腦，將提供多一個選擇。
如何設定自拍登入
設定自拍影片很簡單，只需看著設備的鏡頭，然後進行幾個簡短的頭部引導動作，即可捕捉多個角度。如果之後遇到登入問題，只需再拍一張自拍照即可重新登入帳戶。自拍照影片功能會將新影片與先前設定的影片進行比對，以確認影片中的人是本人，並協助重新登入帳戶。
自拍影片完全屬於個人，影片會在用戶同意的情況下錄製並安全儲存，亦可以隨時在Google帳戶中刪除。除非用戶選擇將其用於其他用途，否則它僅用於幫助登入，影片亦在儲存時會進行加密，即使不使用也會安全儲存。
當用戶使用自拍登入時，Google會採用多層安全措施來防止冒充行為，包括偽造照片和深度偽造影片。例如Google會將影片與已儲存的自拍照進行比對，並要求做出簡單的動作來證明影片是即時拍攝，同時也會運用標準的安全措施來偵測和阻止可疑的登入嘗試。
Google強調這次更新是為了提供安全且靈活的登入選項，用戶可以造訪官網查看帳戶是否符合條件，並設定自拍影片。這功能可用作帳戶復原，例如忘記密碼或遺失手機時，相較於傳統的簡訊驗證碼或單純的密碼，自拍影片登入提升安全性，只要妥善管理自己的Google帳戶隱私設定，相信是可靠且方便的帳戶保障措施。