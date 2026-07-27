Samsung Galaxy F70 Pro跑分曝光　符合中階機型表現

SAMSUNG繼今年二月推出Galaxy F70e後，市場一直預期廠方會在未來數月發表進階的Pro版本。繼早前在多個認證機構短暫現身後，這款新機的蹤影近日終於在Geekbench跑分資料庫中曝光，並確認了多項硬件配置！

據Geekbench數據庫的資料顯示，這款產品型號為SM-E476B的全新設備正是SAMSUNG Galaxy F70 Pro。該機配備了型號為SM6475的Qualcomm晶片，對應的正是Snapdragon 6 Gen 3處理器。

預載Android 16

在架構方面，這枚處理器採用了兩個四核心叢集設計，分別為四個時脈達1.8GHz的核心，以及四個最高時脈達2.4GHz的核心，並配上Adreno 710圖像處理晶片。