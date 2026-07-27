Samsung Galaxy F70 Pro跑分曝光　符合中階機型表現

SAMSUNG繼今年二月推出Galaxy F70e後，市場一直預期廠方會在未來數月發表進階的Pro版本。繼早前在多個認證機構短暫現身後，這款新機的蹤影近日終於在Geekbench跑分資料庫中曝光，並確認了多項硬件配置！
據Geekbench數據庫的資料顯示，這款產品型號為SM-E476B的全新設備正是SAMSUNG Galaxy F70 Pro。該機配備了型號為SM6475的Qualcomm晶片，對應的正是Snapdragon 6 Gen 3處理器。
預載Android 16
在架構方面，這枚處理器採用了兩個四核心叢集設計，分別為四個時脈達1.8GHz的核心，以及四個最高時脈達2.4GHz的核心，並配上Adreno 710圖像處理晶片。
在系統與記憶體配置上，是次參與跑分測試的Galaxy F70 Pro預載了Android 16作業系統，並且內建8GB RAM記憶體。雖然目前測試數據庫僅顯示單一配置，但按市場慣例，廠方在正式推出時，預料會提供更多記憶體與儲存空間的組合讓消費者選擇。
未公布具體資訊
至於大眾關心的運算效能，該機在Geekbench的單核測試中獲得了998分，多核測試則取得3,090 分。這個成績與目前市面上其他同樣搭載Snapdragon 6 Gen 3晶片的手機表現相符，展現出中階機型的標準運算能力。
雖然SAMSUNG官方現階段仍未公布Galaxy F70 Pro的具體資訊，但隨着產品跑分曝光，相信距離正式面世的日子已經十分接近。
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