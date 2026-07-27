最地道專業付費App Drive Supporter by NAVITIME（ドライブサポーターby NAVITIME）是日本市佔率極高的專業導航與交通規劃軟體，與Google Maps相比，它更專注於當地的行車細節。輸入目的地後，App會提供「推薦」、「高速優先」、「一般道路優先」等多種行車路線，導航時會有清晰的3D車道提示與高架橋及地面分流指引。具備即時路況整合功能，能避開即時塞車路段，更會日本各段高速公路的ETC過路費直接計算。 不過導航功能包括語音導航、即時路況需要付費訂閱；而且全日文介面對不懂日文的港人有一定門檻。設有一個月免費試用，即使付費亦只需500日圓月費（折合約25港元），可無限任用亦值得課金，可惜只有iOS版可以下載，Android版只限日本手機。

手機直連車機 NaviBridge（日本國內版稱為NaviCon）為解決日本車載導航難以輸入中文的痛點而生，如果車子不支援Apple CarPlay或Android Auto就相當實用。出發前先用中文或英文在App內搜尋目的地，然後透過「分享」功能將地點匯入NaviBridge。上車後，可透過藍牙或USB將手機與租車的車機連線，便可一鍵把目的地傳送到汽車導航系統中。 App的作用是可作手機與日本傳統車機導航之間的「Send To Car」無線傳送橋，解決在車機螢幕上用手指輸入日文漢字或片假名的問題，另外目的地亦可即時顯示MAPCODE。不過租車與車機型號需支援NaviBridge協議，在初次進行藍牙配對時，亦要進行設定，步驟稍為繁複。

泊車補給最強 ロケスマ（LocaSma/ROKESUMA）是一款基於地理位置的連鎖店舖與設施搜尋工具，自駕遊最怕車子沒油和找不到停車場，這款App就可輕鬆解決這兩大難題。地圖會依據分類顯示各類連鎖品牌的圖標，包括投幣式停車場、油站，甚至可找各式餐廳及便利店。 App整合了全日本各品牌的連鎖店，停車場不只標示位置，還可連結官方網站查看收費，不怕要付天價停車場帳單。介面全是以直觀的商標顯示，雖然App沒有內置導航功能，但一鍵就能跳轉至Google Maps或Apple Maps，使用直觀方便。