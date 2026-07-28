HONOR Robot Phone 8月12日發表 首創隱藏式4D機械臂

HONOR 官方正式宣佈，備受市場關注的概念旗艦 HONOR Robot Phone 將於8月12日正式亮相。這款手機被定位為全球首款「機器人手機」，其最引人注目的特點，就是全球首發搭載純自研的 4D 機械雲台主鏡，直接打破了過往智慧型手機在攝影形態上的設計框架。 HONOR Robot Phone 鏡頭規格傳聞 HONOR Robot Phone 配備了高規格的三鏡頭組合，包括 2 億像素 F1.6 23mm 主鏡頭、5,000 萬像素超廣角鏡頭，以及 2 億像素潛望長焦鏡頭，並內建支援專業級的 ARRI 色彩直出功能。

這套系統的核心在於其主鏡頭採用了隱藏式機械臂雲台設計。當不使用相機時，機械臂會完整收納於機身內部，維持手機的簡潔外觀；需要拍攝時，使用者只需一鍵即可將機械臂展開，隨即開啟 360 度旋轉追蹤、自動構圖以及目標跟隨等專業攝錄功能。 為解決動態拍攝時的晃動問題，新機採用了結合三軸防抖、4DoF 機械臂雲台、獨立雲台協作晶片以及 AI 演算法的綜合方案。這套組合使防抖能力達到 CIPA 5.5 級，大幅提升了在奔跑或移動場景下的畫面穩定度。 基礎規格方面，綜合目前已知訊息，HONOR Robot Phone 將採用 6.3 至 6.4 吋的 1.5K 四等邊直屏，並搭載最新一代的第五代驍龍 8 至尊版旗艦晶片，提供相當充足的效能支援。

Honor RobotPhone, the world's first robot phone, is now available for pre-order! A truly unique product! Reservations are now open at Honor stores in Beijing. pic.twitter.com/PpQV6gjUtR — techway1 (@Techway0) July 27, 2026

HONOR Robot Phone價錢未公布 成本達1.5萬人民幣 除了硬體創新，HONOR Robot Phone 還會搭載端側 YOYO 大模型，具備情感感知、主動關懷和內容推薦等能力，同時能調度品牌的全場景生態設備，進一步深化 AI 系統與機械結構、影像硬體之間的協同效能。 市場消息指出，由於這套 4D 雲台完全採用全自研結構，研發與製造成本極高。根據供應鏈成本估算，該機的成本已超過 15,000 人民幣，最終上市定價極有機會超越目前的許多折疊屏旗艦產品。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載