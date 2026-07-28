Samsung手機升級 Android 17 及 One UI 9.0後 密碼入錯13次後或永久鎖機

使用 Samsung Galaxy 手機的用戶日後輸入鎖屏密碼時需要更加留神。據外媒消息，Samsung在基於 Android 17 深度改良的 One UI 9.0 系統中，重新調整了鎖屏解鎖的失敗次數限制。一旦用戶連續輸錯 13 次密碼，裝置將會進入永久鎖定狀態，唯一的解鎖途徑只能是將手機恢復出廠設定。
Samsung方面表示，此項調整是為了提升裝置的安全層級，防範他人透過暴力破解方式，利用多次嘗試不同 PIN 碼、密碼或解鎖圖案來非法存取用戶數據。除了限制最大容錯次數，新系統還延長了每次輸錯密碼後的冷卻等待時間，進一步提高了暴力破解的難度。
第12次解鎖失敗後 強制24小時後才可再嘗試
在實施細則上，當用戶在第 12 次解鎖失敗後，系統會強制鎖定並要求等待 24 小時才能進行下一次輸入。如果第 13 次嘗試依然錯誤，手機便會直接被永久鎖定，必須重置手機才能重新運作，這對用戶記住正確密碼的要求顯著提高。
需要留意的是，即使日常主要依賴指紋或人臉解鎖，用戶依然需要牢記自己的 PIN 碼、圖案或文字密碼。因為 Android 系統本身在手機重新開機後或每隔 72 小時，都會強制要求用戶輸入密碼進行身分驗證。若忘記密碼而被迫恢復出廠設定，手機內的資料將被清空，因此日常定期備份重要資料變得至關重要。相關安全機制已在 Galaxy Z Fold 8、Galaxy Z Fold 8 Ultra 以及 Galaxy Z Flip 8 等新機款上率先採用，至於舊款 Galaxy 機型會否在後續更新中跟進，目前官方尚未有明確公布。
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