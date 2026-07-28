Samsung手機升級 Android 17 及 One UI 9.0後 密碼入錯13次後或永久鎖機

使用 Samsung Galaxy 手機的用戶日後輸入鎖屏密碼時需要更加留神。據外媒消息，Samsung在基於 Android 17 深度改良的 One UI 9.0 系統中，重新調整了鎖屏解鎖的失敗次數限制。一旦用戶連續輸錯 13 次密碼，裝置將會進入永久鎖定狀態，唯一的解鎖途徑只能是將手機恢復出廠設定。

Samsung方面表示，此項調整是為了提升裝置的安全層級，防範他人透過暴力破解方式，利用多次嘗試不同 PIN 碼、密碼或解鎖圖案來非法存取用戶數據。除了限制最大容錯次數，新系統還延長了每次輸錯密碼後的冷卻等待時間，進一步提高了暴力破解的難度。