小米夏日購物優惠低至5折！　精選手機家電搶購攻略

小米宣布將於8月1日至31日推出「夏日購物優惠」，今次主打過百款手機、平板及家電減價，最高低至5折，於全線小米之家、小米官網、各大零售商購買指定產品均有優惠。同場亦有全新米家空氣淨化器6 Plus登場，今個夏季較值得留意的入手時機。

手機平板優惠 手機方面以POCO最為抵買，X8 Pro優惠價$2599起，更有12G+512G IronMan限定版售價$2899；X8 Pro Max售價$3399起；另一型號F8 Pro $3699、F8 Ultra $4999起。REDMI主要有Note 15系列，售價由$1299起至$3299，雖然沒有減價，但就送REDMI Buds 8 Active耳機，價值$125。旗艦手機Xiaomi 17 Ultra同樣雖然沒優惠價，定價維持$9299起，不過就附送價值$689的Xiaomi Sound Party喇叭，於小米之家、官網等指定渠道購買可選擇Xiaomi行動電源25000 212W。 平板方面，主要有多款REDMI型號，Redmi Pad 2優惠價$1199至$1799、Redmi Pad 2 9.7”優惠價$1099至$1399，兩款均送保護殼。Xiaomi Pad 8未有減價，只送雙面保護殼。

家電周邊推介 Xiaomi Mini LED電競顯示屏G Pro 27i由$2399減至$1619，減幅達33%，最為吸引。Xiaomi智能抽濕機亦由$1949減至$1699、新出不久的米家洗衣乾衣機10.5kg略減$200至$3299。Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W石墨黑優惠價$299、REDMI Buds 8 Pro黑色優惠價$429、Xiaomi BE3600 Pro Mesh路由器（兩件裝）優惠價$749，均為實用用品。米粉必收藏的Xiaomi SU7 1:18合金模型車更直接半價，由$599減至$299，減幅最多。

米家空氣淨化器6 Plus為旗艦級空氣清新機。

8月新品上市 米家空氣淨化器6 Plus為8月新登場產品，主打升級空氣淨化能力與智能健康功能。機身採用創新雙風輪雙濾芯塔式內部結構，配合高效節能的雙氣流系統，可於1.9分鐘內快速淨化10平方米房間，最高CADR值達每小時810立方米，每分鐘輸出12666公升潔淨空氣，覆蓋面積達91平方米。 配備5個感測器，可即時監測PM1、PM2.5、粉塵、溫度及濕度，並透過五層複合淨化系統過濾致敏原，每小時可去除99.99%家中污染物，配合兩個UVC紫外線殺菌模組，更可針對H1N1病毒、肺炎鏈球菌、大腸桿菌等進行額外殺滅，減少二次污染風險。

另外亦通過SGS過敏原去除認證，可每小時去除花粉、貓毛、塵蟎及黴菌，並可分解甲醛及TVOC，對養寵家庭、過敏人士及新裝修用戶都相當實用。機身設有彩色液晶顯示器，噪音低至19.4dB(A)，支援Mi Home App遙距監控、定時運轉、開關機及查閱濾芯壽命，亦兼容Google Assistant與Amazon Alexa。 建議零售價為$2499，即日起至7月31日於小米之家及官網預售，即減$50及送Xiaomi迷你無線風扇（價值$179），並於8月1日正式發售。