Samsung Galaxy S27 Pro / S27 Ultra 電池傳突破5000mAh 或改用Si-C硅碳電池

早前三星發布 Galaxy Z 系列摺屏手機新作，其中一個賣點為全線改用 Si-C 硅碳電池。新近有消息指來年初發表Samsung Galaxy S27 系列亦有望換上這款新電池，同期尚有高配機型 S27 Pro / S27 Ultra 電量資訊流出。

據荷媒 Galaxy Club 報導資訊，來年將推 4 款機型的 Galaxy S27 系列，高配機型 S27 Pro 及 S27 Ultra，均有望換上更大容量電池。

其中 S27 Pro 或配定額 5,087mAh 電池（5,200mAh Typ.），而頂配 S27 Ultra 電池更有望加大至 5,534 mAh 容量，換算典型值約 5,700 至 5,800 mAh。