WhatsApp新功能｜網頁版通話功能上線　新增通話轉接＋來電等候

網頁版絡通話

用戶可以直接透過WhatsApp網頁版撥打和接聽語音及視像通話，無論是一對一還是群組通話都沒問題，無需另外下載應用程式。功能特別方便在使用與他人共用電腦、或辦公時使用不允許下載應用程式的公司手提電腦，甚至單純比較喜歡使用瀏覽器，都可以直接在你目前使用的瀏覽器中展開通話。

用戶照樣使用你在其他裝置上可享的功能，包括螢幕分享、心情回應，以及包含完整通話記錄和最愛的專屬「通話」分頁，這一切都能透過瀏覽器做到。網上通話經端對端加密，不設通話時間限制，而且完全免費。