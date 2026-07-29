WhatsApp新功能｜網頁版通話功能上線　新增通話轉接＋來電等候

網頁版絡通話
用戶可以直接透過WhatsApp網頁版撥打和接聽語音及視像通話，無論是一對一還是群組通話都沒問題，無需另外下載應用程式。功能特別方便在使用與他人共用電腦、或辦公時使用不允許下載應用程式的公司手提電腦，甚至單純比較喜歡使用瀏覽器，都可以直接在你目前使用的瀏覽器中展開通話。
用戶照樣使用你在其他裝置上可享的功能，包括螢幕分享、心情回應，以及包含完整通話記錄和最愛的專屬「通話」分頁，這一切都能透過瀏覽器做到。網上通話經端對端加密，不設通話時間限制，而且完全免費。
通話轉接
在不掛斷電話的情況下，將進行中的群組通話從一部裝置轉接到另一部裝置。如果在外出期間透過流動裝置或平板電腦發起通話，當你回到家中時，可以將通話流暢轉移到WhatsApp網頁版或桌面版，以便在更大的螢幕上繼續對話。
來電等候室
全新等候室功能，可以更全面控制誰能加入群組通話，以及他們何時能加入。如果你在建立 WhatsApp通話連結時啟用了「必須獲得批准才能加入」設定，參與者就會進入等候室，直到你準備好讓他們加入為止。
另外畫質及通話音質亦經過改良，視像通話加入了QuickHD，通話頭幾秒就能立即看到高清畫質的影片。另外降噪功能可移除用家周遭的背景噪音，讓聲音更清楚地傳遞給通話對象，即使在嘈雜或熱鬧的環境中也能保持清晰。你可以隨時在通話內設定中管理此功能。