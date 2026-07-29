Gemini Spark登陸香港　Google版「龍蝦」個人AI代理教學

Google宣布在港推出Gemini Spark，這款全天候在背景運作的AI代理，就如之前爆紅的OpenClaw「龍蝦」一樣，Gemini Spark能根據用戶指示，自動在背景執行複雜且耗時的任務，節省時間及重複性工作流程。
按指令自動執行
Google將於未來數星期逐步擴展Gemini Spark體驗至香港Google AI Pro訂閱者，而香港Google AI Ultra訂閱者現已可體驗這項全新功能。留意暫時不支援多Google帳戶，雖然沒有額外或按次收費，但設有用量限制，一旦用到上限要待數小時後恢後存取權。
即使用戶關上手提電腦或鎖上手機，Spark仍會在背景運作。它於Google雲端基礎架構上運行，毋須任何設定即可原生連結Gmail、Google文件及Google簡報等Google Workspace工具，不過Gemini Spark只懂認文字，暫時未能理解附件的圖片及PDF檔案。
Spark不只是被動回答問題的助手，更是主動的夥伴，即使在睡覺時也能代勞。這款由Gemini 3.6 Flash模型驅動的新工具，根據用戶的指示處理耗時的數碼任務，Google強調所有指令均會遵循用戶指令才會自動運作，用戶亦可自行決定是否開啟Spark功能，以及可連結的應用程式。系統設計在執行進行交易或發送電郵等較高風險操作前，會先徵求用戶同意。
實際用法教學
Google示範了幾款Gemini Spark用法，透過使用詳盡的提示詞進行工作。例如常去旅行的話，就可以指示「每收到新的機票或酒店預訂確認電郵，自動幫我將資料新增至我的行程Google試算表中。」，或「搜尋逗留在峇里島期間當地會舉行的有趣活動，並在我沒有其他安排的日子裡，將它們添加到我的Google日曆中」。
日常生活亦可用得著，例如可指示Gemini Spark：「每逢星期五早上8時，搜尋我可能感興趣的本地活動，並添加到我持續更新的『週末計劃』Google文件中，並附上活動重點資訊與相關連結。如果當中有1至3個特別推薦的活動，請直接幫我新增至Google日曆中。」
其他規劃如籌備婚禮或派對、理財記帳、會議或客戶服務等，都可利用Gemini Spark，進行自動化的個人協助。Google表示Spark採用多層防護機制，以防失控或採取不安全行動，不過產品仍在測試中階段，如執行敏感任務時，用戶最好在監察下進行。