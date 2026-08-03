港大研究證預先包裝照護食效益 吞嚥困難人士食得有「營」又放心

香港步入高齡化社會，吞嚥困難（Dysphagia）個案持續上升，成為照護者的挑戰之一。現時，本港約有六成居於安老院舍的長者有不同程度的吞嚥困難，不僅影響其營養攝取，更增加嗆咳及患上吸入性肺炎等健康風險。有見及此，安老服務及醫護界日益關注如何讓長者安全進食，同時維持充足營養攝取和生活質素。

去年，香港大學吞嚥研究所在香港交易所慈善基金支持下，發起一項為期18個月的「照護食．啖啖快活食」研究計劃。研究所聯同香港社會服務聯會（社聯）及大快活集團，開發預先包裝照護食產品，並評估其在提升長者進食體驗及減輕照顧者負擔方面的成效，同時探討大規模生產及應用預先包裝照護食的可行模式，為業界提供實證參考。研究結果顯示，預先包裝照護食不僅有助提升進食效率及安全性，更能維持長者身體狀況與健康水平，讓吞嚥困難人士「有啖好食」。

顯著改善進食情況 縮短用餐時間 研究反映，預先包裝照護食的質地設計有助提升進食效率，參與計劃的長者平均用餐時間由16.5分鐘縮短至12分鐘，不僅能降低進食過程中的風險，亦助院舍更有效安排日常照護工作。此外，研究期間能完成整份餐膳的長者人數由30人增加至40人，顯示預先包裝照護食在賣相、味道和質感上更能讓長者接受，提高其食慾。值得注意的是，在為期一個月的研究期間，參與者的平均體重保持穩定，即預先包裝照護食能有效維持長者營養攝取，並具作為長期照護飲食方案的潛力。

長者有啖好食 減輕照顧者負擔 除改善長者用餐體驗，研究亦發現照護食能減輕前線照顧者負擔。參與項目的院舍前線員工認為，預先包裝照護食外觀吸引，且質地細滑均一，有助減少出現長者吐食及進食困難的現象。由於進食過程較順暢，能縮短餵食時間，讓員工能騰出時間照顧院友其他需要。研究團隊指出，對不少照顧者而言，為吞嚥困難人士準備餐膳往往需要額外時間及專業知識，而採用標準化的預先包裝照護食可簡化備餐流程，確保餐膳符合安全要求，亦減輕照顧壓力。

階段性研究推動照護食落地 研究分為產品開發及院舍實地測試兩階段進行，共歷時18個月。第一階段由港大吞嚥研究所及社聯為大快活員工團隊提供專業培訓，分享吞嚥困難知識及照護食製作技巧，並協助大快活研發符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第四級要求的「快活回味軟餐」照護食產品。其後，團隊透過焦點小組收集長者及照顧者的意見，持續優化產品。 經歷前期產品開發及驗證後，研究於第二階段安排了49名來自四間安老院舍，年齡介乎64歲至105歲的長者參與為期一個月的研究。期間，參與者獲安排於每日其中一餐進食「快活回味軟餐」，並持續觀察及評估其進食情況及營養狀況。

香港大學吞嚥研究所與社聯及大快活開發的預先包裝照護食產品

從研究走向社區 跨界攜手拓銀髮飲食新選擇 研究將概念走向實際應用，匯聚學術、社福及飲食界代表，攜手改善長者及其他吞嚥困難人士的餐膳，為院舍及家庭照護提供更多選擇，繼而減輕照顧者負擔。 研究數據證實「快活回味軟餐」能有效改善吞嚥困難長者的進食體驗。作為本港首批引入照護食的餐飲品牌之一，大快活已於全港逾150間分店推出相關產品，讓更多長者及照顧者受惠。 隨着香港人口老化趨勢持續，吞嚥困難照護需求將進一步增加。是次研究不僅驗證照護食的實際成效，亦加深了社會對吞嚥困難及長者營養的認識。港大吞嚥研究所所長陳文琪教授冀望，研究能提醒各界重視高品質照護食，並推動更多跨界創新合作，共同為長者飲食照護建立更完善的支援模式。

未來，團隊將持續研究及推廣相關知識，推動照護食在院舍、社區及家庭層面更廣泛應用，讓更多吞嚥困難人士能夠食得有「營」又放心，享受更有尊嚴和質素的晚年生活。