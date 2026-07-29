電動車品牌iCAUR香港陳列室開幕　全新混能越野SUV V27車價曝光

奇瑞旗下新能源汽車品牌iCAUR今日宣布九龍灣旗艦陳列室盛大開幕，同時發布全新車型混能SUV iCAUR V27，方盒越野造型相當注目，車價吸引，有興趣入手不妨親自到場睇車。
全新旗艦V27亮相
全新iCAUR V27融合經典越野車型的硬派美學，造型硬朗穩健，車頭有標誌性的經典圓形大燈，配合橫向進氣格柵面板，搭配寬體輪拱與選配的21吋大輪圈，帶來經典越野車「方盒子」造型的粗獷力量氣息。
V27內飾採用沉浸式「星際座艙」設計，首創「星際舷窗」雙全景天窗，配合懸浮式「星空島」頂棚帶來空間感。車廂內部採用皮革搭配木飾與鍍鉻點綴，配備2900mm超長軸距，前後座均寬敞。中控台配備8.88吋LCD液晶儀表、15揚聲器音響系統及T-Box遠程信息處理器。
動力系統搭載Golden REEV黄金增程動力系統，配備前異步/感應、後永磁同步雙電機及AWD電子四驅系統，最大功率達100kW@5200rpm、最大扭力220Nm，0-100km/h加速約5.9秒。NEDC純電續航里程約150km，綜合續航里程達1200km。
全新iCAUR V27提供新碳晶黑、卡其白、銀色、瓷器灰、戰術綠及淺駝色等多款車色選擇，兩驅版意向價$33萬起、四驅版意向價$36萬起，新車預計最快將於2026年底正式開始交付。