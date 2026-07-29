電動車品牌iCAUR香港陳列室開幕　全新混能越野SUV V27車價曝光

奇瑞旗下新能源汽車品牌iCAUR今日宣布九龍灣旗艦陳列室盛大開幕，同時發布全新車型混能SUV iCAUR V27，方盒越野造型相當注目，車價吸引，有興趣入手不妨親自到場睇車。

全新旗艦V27亮相

全新iCAUR V27融合經典越野車型的硬派美學，造型硬朗穩健，車頭有標誌性的經典圓形大燈，配合橫向進氣格柵面板，搭配寬體輪拱與選配的21吋大輪圈，帶來經典越野車「方盒子」造型的粗獷力量氣息。

V27內飾採用沉浸式「星際座艙」設計，首創「星際舷窗」雙全景天窗，配合懸浮式「星空島」頂棚帶來空間感。車廂內部採用皮革搭配木飾與鍍鉻點綴，配備2900mm超長軸距，前後座均寬敞。中控台配備8.88吋LCD液晶儀表、15揚聲器音響系統及T-Box遠程信息處理器。