HONOR Pad V9抵玩中階平板上市　 三千有找輕薄機身＋10100mAh大電量！

HONOR早前推出的旗艦平板MagicPad 4達頂配級數，不過售價未算親民，這一款最新平板HONOR Pad V9就剛剛好。主打6.1mm極致纖薄金屬機身、2.8K 144Hz護眼大屏、IMAX ENHANCED認證八喇叭以及10100mAh巨量電池，定價僅$2999，針對學生族群與輕辦公用戶而設的高性價比選擇。

屏幕方面採用11.5吋2.8K解像度LCD面板，雖然並非OLED，但亦支援144Hz高刷新率、DCI-P3廣色域及500nits亮度，88%高屏佔比令視覺更加廣闊。引入HONOR招牌的護眼技術，包括HONOR AI離焦護眼技術、TÜV低藍光認證、動態調光與助眠顯示 ，有效舒緩長時間看屏的眼睛疲勞。

HONOR Pad V9規格不失禮，一體化金屬機身僅重475g、厚度僅6.1mm，通過SGS金獎五星全機高強度認證，抗彎曲強度高達100N/mm，外殼更首度採用NIL納米紋理製程，抗跌兼防指紋與油污。相機採用雙環後置鏡頭模組設計，備有1300萬像素鏡頭，前置則為800萬像素鏡頭。

音效方面配置了高階平板的IMAX ENHANCED認證的立體聲八喇叭，加上HONOR空間音效技術，睇片煲劇效果佳。配以10100mAh超大電池，提供高達13.5小時的連續影片串流時間，續航力拍得住高階型號，但只支援35W有線快充，未算最快。

運行MagicOS 9.0

內置低功耗高效的MediaTek Dimensity 8350 Elite晶片，搭載Android 15的MagicOS 9.0系統，支援手寫筆，內置升級版HONOR Notes，支援AI公式識別、手寫美化、AI錄音同步、AI排版摘要及AI聲紋降噪等功能，而且有流暢的多工分屏操作，提升學習及工作效率。留意僅提供Wi-Fi版本，內置亦只有8GB+256GB RAM，如果需要更進階的工作流程、影片剪輯或想暢玩3A大作，就未必應付得來。

提供蒼山灰及玉龍雪兩款配色，售價$2999，即日起至8月31日入手送HONOR Pad V9保護套。這款平板以不足三千價位，也有一定市場競爭力。