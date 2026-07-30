消委會｜測試10款咖啡機4款高分推介　$649型號勝大牌？

不少愛啡之人都會在家中設置一部意式咖啡機，一鍵享受咖啡或手動拉花，為每日生活增添儀式感。消費者委員會於597期《選擇》刊登了聯同國際消費者研究及試驗組織，針對本港市面10款特濃咖啡機進行了深入測試，實測預熱速度、萃取溫度穩定度、打奶泡效果及省電量，即睇以下咖啡機選購指南。

全自動咖啡機只需放入咖啡豆、水並按下按鈕，咖啡機便會啟動完成研磨、填粉、壓粉及沖調程序。

本次測試的10款樣本涵蓋三大類別，包括4款全自動咖啡機、兩款具備磨豆功能的半自動咖啡機及沒有磨豆功能的半自動咖啡機，售價由$649至$23880。測試結果顯示，全自動咖啡機組別在綜合表現上最為出色，全4款均取得4分的高分評級。半自動機型雖各有特色，但部分型號在「連續沖調水溫穩定度」及「省電量」上表現較不穩定。

De'Longhi Rivelia 在「製作咖啡」項目取得全場最高的4.5分。咖啡酸、苦、澀味協調平衡，口感厚實，油脂層非常豐厚且持久。手動蒸氣打奶泡操作簡易，奶泡厚度與口感理想，連續沖調測試中萃取水溫非常穩定，省電表現亦優異，唯獨運作時聲響稍大。

另一款更高階的De'Longhi Dinamica Plus 配備自動化打奶泡系統，可一鍵完成Cappuccino或Latte。咖啡風味厚實平衡，沖調過程完全沒有咖啡潑濺，完成後亦無滴漏問題。水缸拆卸方便，預熱及製作泡沫咖啡耗電量僅16.54Wh，整體省電好用。

Jura J10售價破二萬，為最昂貴樣本，機身運作極度寧靜且極其穩定。意式濃縮咖啡萃取風味絕佳，自動除垢與沖調流程非常簡易。缺點是泡沫咖啡表現稍遜，奶泡分量偏少且質地稍稀，加上高昂售價，性價比視乎個人預算。

半自動機測試結果

半自動機水溫波動較大，在連續萃取時Philips Barista Brew溫差達11.6℃、小米半自動意式咖啡機溫差達12.9℃、De'Longhi ECP35.31溫差達12.8℃及Gaggia Classic E24溫差達12.5℃，連續沖調時水溫波動較明顯。另一款Smeg萃取水溫偏低，僅53℃至61℃，低於理想的67℃標準。

小米半自動意式咖啡機價格極具吸引力，咖啡風味表現不俗，運作寧靜且極省電，整體評分達3.5分；缺點是水缸難拆，可調校設定較少，連續沖調水溫差異較大。另一款半自動機De'Longhi Dedica Duo EC890.M咖啡品質獲4分，脂層豐厚，連續萃取水溫穩定，備用狀態極省電，亦是想體驗手動壓粉樂趣的選擇。