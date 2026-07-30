小米發布混能SUV澎程系列　超豪華配置車價25.9萬人民幣起

小米汽車發布全新品牌澎程（SkyNomad），是旗下專注於家用、長途及戶外出行市場的全新獨立車型系列。小米集團於7月30日舉行「技術發布會」，並由雷軍親自公布了這系列及旗下兩款智能可變大空間增程SUV：小米澎程N70 Max與小米澎程N90 Max。

對坐座椅＋超豪配置

澎程以「可移動的房子」為核心設計理念，核心技術包括小米崑崙技術架構，採用全新研發的 SUV平台底盤，採用車內純平地板與6條電防水滑軌設計，可透過語音實現一鍵座椅對坐、一鍵大床等多種智能空間切換，中島扶手亦支援前後滑移。深度的「人車家全生態」融合，車機與小米手機、平板、穿戴式裝置無縫接續，支援跨端智聯與小米/Apple雙生態相容。

崑崙超級增程系統搭載自研增程器，燃油兼容性高，可加92/95/98 號油，亦可實現超低油耗。配備76kWh大電池，N90 Max車型的CLTC綜合續航最高可達1705公里。智慧座艙內置「全家桶」式多螢幕交互，包括中控屏、儀表、後排娛樂屏及HUD等。