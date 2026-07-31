HONOR CHOICE KUMI AI Note錄音卡 $799親民定價＋最薄設計

對經常需要整理會議或課堂筆記的上班族與學生來說，HONOR CHOICE KUMI AI Note絕對是好幫手。作為市面上最輕薄的錄音設備，加入多項AI功能，定價$799極具競爭力，相信可以成為提升效率的掌上工具。

卡片級輕薄設計

HONOR CHOICE KUMI AI Note機身厚度僅2.89mm，重量亦只有30g，比起同級產品更纖薄輕巧。採用鋁合金材質打造的灰色卡片簡約外觀，支援磁吸功能，可吸實iPhone機背，部分Android手機都能吸附。配備130mAh鋰電池，提供長達24小時的無間斷錄音續航力，機身設有實體錄音按鍵及指示燈，長按即錄，毋須每次開App使用。