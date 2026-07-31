HONOR CHOICE KUMI AI Note錄音卡 $799親民定價＋最薄設計

對經常需要整理會議或課堂筆記的上班族與學生來說，HONOR CHOICE KUMI AI Note絕對是好幫手。作為市面上最輕薄的錄音設備，加入多項AI功能，定價$799極具競爭力，相信可以成為提升效率的掌上工具。
卡片級輕薄設計
HONOR CHOICE KUMI AI Note機身厚度僅2.89mm，重量亦只有30g，比起同級產品更纖薄輕巧。採用鋁合金材質打造的灰色卡片簡約外觀，支援磁吸功能，可吸實iPhone機背，部分Android手機都能吸附。配備130mAh鋰電池，提供長達24小時的無間斷錄音續航力，機身設有實體錄音按鍵及指示燈，長按即錄，毋須每次開App使用。
五大智能功能
搭載多項AI智能功能，包括語音轉文字、生成AI腦圖、講者辨識、AI翻譯以及AI智能問答。配備雙硅咪高峰與骨傳導咪高峰，在安靜環境下轉錄準確率高達98%，並支援通話錄音功能。AI聲紋技術能區分多位發言人，並支援多達133種語言的轉錄與翻譯。
實試將會議轉錄，轉寫準確而且可以同時顯示中英文，總結則能將重點列出，並加上一些AI生成的理解，令重點更為清晰突出。AI更在最後加入待辦事項、問答要點等分類，整個報告更有條理，閱讀一目了然。另外更內置AI助手功能，可以直接進行詢問，解答與錄音檔案相關問題。
每月600分鐘免費
App介面簡潔易用亦加分，而且有多款測試中功能，包括即時轉寫的聲音筆記、實時翻譯及連結日曆的待辦事項，未來更會加入跨平台翻譯及離線翻譯等新功能。
唯一缺點是機身內置儲存空間只有4GB，需要頻繁上傳至手機。用戶綁定設備後可連續5年每月獲贈600分鐘免費轉錄額度，配合Wi-Fi高速傳輸，5小時的錄音檔僅需30秒即可完成上載，簡化傳統語音整理的繁瑣流程。集便攜設計、多語言轉錄與自動歸納總結能力，是一款高性價比的智能生產力配件。
查詢：3610 8888