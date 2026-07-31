Sennheiser ACCENTUM Clip耳夾式耳機 高音質編碼靚聲上場

Sennheiser ACCENTUM Clip全新開放式耳機設計細緻。

開放式耳機日漸受歡迎，尤其在工作、運動與休閒使用時，可時刻留意周圍環境更方便安全。傳統開放式耳機往往因結構限制而犧牲了音質與低音表現，全新Sennheiser ACCENTUM Clip開放式無線耳機，以輕巧耳夾式造型登場，在開放式聆聽與高解析度音色之間取得最佳平衡。

高清音訊編碼 Sennheiser ACCENTUM Clip最大賣點在於其強大的音訊規格，品牌向來著重音質，耳機配備12毫米動圈單元，並獲得Hi-Res Audio Wireless認證，支援藍牙6.0以及高位元率的LDAC編碼，可享受細膩且澎湃的聲學表現。 為解決開放式耳機音質易失真或低音不足的問題，特別引入動態均衡器，能根據音量自動調整音色曲線。實試音質可媲美入耳式耳機，一般開放式耳機聲音常單調薄弱，這款高中低頻均有極佳表現，飽滿立體，亦可聽到細節及層次感，相當有驚喜。

穩固佩戴感 耳機採用柔韌矽膠耳夾設計，每邊僅6.8g重，戴上耳雖然不致無感，但舒適穩固。耳機有觸控設計，輕按可播放或暫停。具備IP54防塵防水等級，另有雙咪高峰AI降噪技術，單次9小時續航力及快充功能，配合充電盒可達36小時播放，提升日常實用性。Smart Control Plus應用程式支援5段EQ調校，亦可自選不同曲風設定。具備Google Fast Pair和多點連線功能，跨裝置連接與個人化設定靈活便利。 採用精密的揚聲器結構與內建阻尼性能，但開放式結構始終有一定限制，在極度安靜的環境中以高音量播放，依然存在微弱漏音，而且在嘈雜的街道上細節易被背景雜音掩蓋，要提高音量才可聽得清楚。耳機提供黑色及奶油色兩款，定價$1,499，現已上市。