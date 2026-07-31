華為HUAWEI Pura 90s系列旗艦手機正式上市　即睇開售價及優惠！

華為旗艦影像手機HUAWEI Pura 90s Pro Max及HUAWEI Pura 90s Pro今日正式開售，採用業界首發雙色漸變金屬中框，HUAWEI Pura 90s Pro Max搭載超大底2億像素長焦鏡頭、基本型號Pura 90s Pro亦配備超聚光長焦微距鏡頭。全系列亦配備第2代紅楓原色鏡頭，以及一系列全新AI攝影及後製功能，包括升級版AI輔助構圖、AI去除反光、AI魔法移圖、AI最佳表情及AI消除。港版更支援5G+網絡高速連接，系統亦升級至EMUI 16, 帶來絕佳攝影及流暢使用體驗。