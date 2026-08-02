REDMI K100 Pro實機照流出 料8月11日發布

REDMI 新作 K100 Pro 旗艦手機在7月31日於ChinaJoy 展覽會亮相，在現身前夕被發現有疑似宣傳物料流出，效果圖顯示手機或搶閘 iPhone 先推出櫻桃紅色。

數碼博主「智能數碼產品研究中心」，早前展示疑似 REDMI K100 Pro 宣傳物料，當中印有搶先採用櫻桃紅配色手機外觀，並似乎保留 BOSE 揚聲器。

據宣傳物料印刷內容，顯示 REDMI K100 系列預售日期，為7 月 31 日到 8 月 11 日晚上 7 時，或代表手機頗大機會於 8 月 11 日正式發布。

另一組由內地媒體上傳展示相片，則顯示 REDMI K100 Pro 系列將配備旗艦雙晶片，擁有 185Hz 高畫面更新率螢幕，同時照片角度更清晰看到 BOSE 標誌。