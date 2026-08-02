REDMI K100 Pro實機照流出 料8月11日發布

REDMI 新作 K100 Pro 旗艦手機在7月31日於ChinaJoy 展覽會亮相，在現身前夕被發現有疑似宣傳物料流出，效果圖顯示手機或搶閘 iPhone 先推出櫻桃紅色。
數碼博主「智能數碼產品研究中心」，早前展示疑似 REDMI K100 Pro 宣傳物料，當中印有搶先採用櫻桃紅配色手機外觀，並似乎保留 BOSE 揚聲器。
據宣傳物料印刷內容，顯示 REDMI K100 系列預售日期，為7 月 31 日到 8 月 11 日晚上 7 時，或代表手機頗大機會於 8 月 11 日正式發布。
另一組由內地媒體上傳展示相片，則顯示 REDMI K100 Pro 系列將配備旗艦雙晶片，擁有 185Hz 高畫面更新率螢幕，同時照片角度更清晰看到 BOSE 標誌。
REDMI K100 Pro傳聞規格
盛傳系列將具 6.59 吋螢幕 K100 Pro、跟 6.9 吋大屏 K100 Pro Max 兩款，將全線配 S8E Gen5 晶片，兩款新品均具備 BOSE 調音揚聲器。
Mobile Magazine 短評：雖 REDMI K100 Pro 系列偏平價旗艦定位，但考慮到近日 RAM/NAND 以至晶片價格上漲，有興趣用家或需有入場價較上代高準備。
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