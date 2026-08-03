iPhone Air 2 傳聞晶片升級！或2027年第一季推出

近日有追蹤 Apple 消息的投資分析師 Jeff Pu 在 GF Securities 的研究報告中，披露了有關新一代 iPhone Air 2 的多項升級細節。消息指，這款新機預計會於 2027 年第一季，即 3 月底前正式登場。

據分析師的報告，iPhone Air 2 將會配備與 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 同級的 A20 Pro 晶片。這款晶片預期採用 TSMC 先進的 2nm 製程打造，相比現時 iPhone Air 採用的 3nm A19 Pro 晶片，在效能與功耗表現上都會有所提升。

傳聞動態島縮小 新增一個超廣角鏡頭

​除了核心規格升級，iPhone Air 2 的外觀設計亦有所微調，預計會採用比上一代較小的動態島。攝影功能方面，新機將會在原有的主鏡頭之上，加入一顆 4800 萬像超廣角鏡頭，令拍攝更具彈性。無線網絡方面，Air 2 將會換上 Apple 的 N2 晶片。相比起現時支援 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 Thread 的 N1 晶片，N2 預計可提供更穩定的 AirDrop 及個人熱點連接體驗。