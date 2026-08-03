HoverAir Versa全球首創雲台相機航拍機二合一　新品挑戰DJI insta360！

DJI OSMO Pocket 4P及insta360 Luna Ultra手持雲台相機成今年大熱話題產品，最近有品牌加入戰團，專門生產航拍機的HoverAir，發布了一款名為Versa的新產品，將手持三軸雲台相機與航拍機結合，專為需要兼顧空中航拍與地面手持拍攝的Vlogger、旅遊創作者及電影製作人而設，相當破格！

手持3軸雲台相機

在手持形態下，Versa的外觀與DJI Osmo Pocket 4或Insta360 Luna相似，配備三軸防抖相機及內置螢幕，以及包含錄影按鈕和搖桿的實體控制鍵。HoverAir Versa是首款能在數秒內從手持轉換至懸停的3軸雲台相機，無論任何場景都能適應，並透過融合手持防抖與自主飛行技術打造創作夥伴。新機配備全新影像處理器，承諾提供優異動態範圍、出色的低光拍攝表現、AI構圖功能，並透過光學防抖雲台輸出平穩影片。

將雲台相機轉換為飛行形態時，用家只需將雲台相機背板向下滑動，並卡入航拍機載體頂部，展開機翼後即可直接從掌上起飛及降落。官方強調該設計無需學習成本、飛行技巧或控制器，實現即開即飛，適合新手使用。