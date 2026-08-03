蜘蛛俠英雄重生｜Spidey Tracker現實版免費玩　全球追蹤蜘蛛俠！（內附連結）

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）現已上畫，電影口碑極佳，睇完戲意猶未盡的話，不妨玩玩這個彩蛋！Sony Pictures聯同Samsung及Google Maps，將電影中常出現的蜘蛛俠追蹤app Spidey Tracker完美還原，只需輸入 SpideyTracker.com 即可在全球各地尋找蜘蛛俠。

互動蜘蛛俠地圖

「Spidey Tracker」網站以懷舊8-bit圖像加上有趣聲效，還原電影中Ned的設計，有齊蜘蛛人目擊情報、宣傳活動、彩蛋、粉絲原創內容以及電影獨家內容等，粉絲們可以使用基於Google Maps Platform開發的客製化地圖，在全球探索各類與蜘蛛人相關的活動。除了紐約，其他地區如首爾及上海等亦有特別內容可觀看。

另外Google Maps亦在紐約市各處的街景視圖中埋下了5個標誌性的驚喜彩蛋，場景捕捉了蜘蛛俠在行動時的特別時刻，由Google街景採集車野生捕獲正在執行任務的他，包括從屋頂的俯瞰瞭望、飛蕩穿梭的英姿、街頭激戰現場，場景無縫融入了Google地圖之中，粉絲們可以利用Google地圖街景的沉浸式體驗，在紐約市親自去發掘這些彩蛋！