Casio戒指手錶智能化！　經典錶面造型＋心率睡眠運動監測

Casio復古款電子錶之前重新掀起熱潮，另一款大熱產品戒指錶亦長期斷市，今次更正式發表全新的CRW-H001M-8款式智能戒指手錶Ring Watch，加入具備心率、血氧、睡眠及體溫監測等功能，更配備了藍牙連接、震動提醒，並提供最長達6天的電池續航力。

最有型智能戒指

智能戒指近年大行其道，想不到Casio亦進軍這界別，這款CRW-H001M-8 Ring Watch是針對 2024年底推出的健身導向升級版。經典的銀色LCD錶面保留標準的時間功能，包括碼錶、鬧鐘、LED 背光與全自動日曆，同時內置健康監測模組，支援持續心率監測、血氧濃度追蹤、睡眠分析及體溫量測。

運動模式方面還能追蹤每日步數、估算消耗卡路里，並針對健行、跑步與騎單車提供專屬運動模式，同時具備經期健康管理功能。所有健康與健身數據均可透過Android、iPhone及HarmonyOS設備上的AIZO Ring應用程式進行查看。