Casio戒指手錶智能化！　經典錶面造型＋心率睡眠運動監測

Casio復古款電子錶之前重新掀起熱潮，另一款大熱產品戒指錶亦長期斷市，今次更正式發表全新的CRW-H001M-8款式智能戒指手錶Ring Watch，加入具備心率、血氧、睡眠及體溫監測等功能，更配備了藍牙連接、震動提醒，並提供最長達6天的電池續航力。
最有型智能戒指
智能戒指近年大行其道，想不到Casio亦進軍這界別，這款CRW-H001M-8 Ring Watch是針對 2024年底推出的健身導向升級版。經典的銀色LCD錶面保留標準的時間功能，包括碼錶、鬧鐘、LED 背光與全自動日曆，同時內置健康監測模組，支援持續心率監測、血氧濃度追蹤、睡眠分析及體溫量測。
運動模式方面還能追蹤每日步數、估算消耗卡路里，並針對健行、跑步與騎單車提供專屬運動模式，同時具備經期健康管理功能。所有健康與健身數據均可透過Android、iPhone及HarmonyOS設備上的AIZO Ring應用程式進行查看。
4至6天續航力
手錶內建震動馬達，能以靜音方式提醒使用者來電、訊息、無聲鬧鐘，並透過磁吸式充電器進行充電。戒指手錶大小與2024年版本幾乎相同，提供3種尺寸，重量由16g微增至19g。每次充電可提供約4至6天的電池續航力，待機時間最長可達25天；而手錶本身使用的電池壽命預計約為2年。
Casio智能戒指手錶CRW-H001M-8率先於中國市場上市，售價為1990人民幣，預計後續將推廣至全球更多市場。產品僅提供銀色單一配色，並附贈專屬禮盒包裝。