俄羅斯黑客策劃大規模網路攻擊　微軟揭露以酒店機場Wi-Fi引用家輸入個人資料

微軟近日發布全球資安警告，俄羅斯黑客組織正利用酒店、機場、會議中心等公共場所的Wi-Fi發動大規模網路攻擊。這波攻擊代號為「CaptiveCrunch」，自今年五月初開始出現，幕後為俄羅斯黑客組織Midnight Blizzard旗下的子群Storm-2945。
黑客透過入侵公共Wi-Fi設備，操縱DNS及HTTP流量，將使用者重新導向假冒的登入頁面、身分驗證畫面或瀏覽器、Windows更新通知。由於假的登入頁面會出現在酒店Wi-Fi連線流程中，使用者容易在不知情下輸入帳號資訊。攻擊者還會散布惡意程式，包括偽裝成Windows更新的檔案，除了Windows電腦外，Android裝置也被發現成為攻擊目標。
更令人擔憂的是，黑客濫用微軟合法的「裝置代碼」驗證流程進行攻擊。黑客會先發起登入要求，再誘導用家輸入由攻擊者提供的驗證碼。一旦使用者同意驗證，黑客即可取得帳戶登入權限，即使不知道密碼，甚至不必破解多因素驗證（MFA），也可能直接取得Microsoft 365帳戶存取權。
竊取瀏覽器Cookie密碼
Storm-2945主要散布兩款惡意程式。其中「CornFlake」是遠端木馬程式，可竊取瀏覽器Cookie、密碼、Microsoft 365權杖，並記錄鍵盤輸入、擷取螢幕畫面，甚至啟動電腦鏡頭與咪高風監控受害者。另一款「ChocoShell」則會蒐集Microsoft 365、Azure Active Directory權杖及Wi-Fi密碼等個人資訊。攻擊者也透過名為「ClickFix」，假借系統更新或修復工具，誘導使用者自行安裝惡意程式。
與微軟共同調查的資安公司ReliaQuest發現，目前已在美國、印度、沙特阿拉伯等多國酒店發現公共Wi-Fi遭入侵情形。該公司上月發布的研究揭示了攻擊者如何透過遭入侵的Wi-Fi閘道，將使用者導向假冒的登入頁面進而竊取帳號資訊。
籲勿使用公共Wi-Fi下載更新
微軟建議旅客採取多項防護措施。應將酒店、機場及會議中心等公共Wi-Fi視為「不可信任網路」，盡量改用手機熱點或行動網路上網。此外，不要透過公共Wi-Fi登入頁面下載任何更新、修復工具或憑證，並應強化帳號驗證機制，以降低帳密遭竊及裝置遭入侵的風險。
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