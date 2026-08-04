DJI 8月航拍機、運動相機限時優惠　Mini 5 Pro首減、Lito 1二千有找！

DJI推出新一輪8月盛夏限時優惠，多款指定Osmo系列運動相機繼續有5重優惠外，多款航拍機及戶外電源亦推出限時優惠，當中更包括首次減價的DJI Mini 5 Pro、Lito 1及輕巧便攜的電池DJI Power 1000 mini等。

由即日起至8月31日期間，凡購買指定型號主機，包括Osmo Action 4、Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 6、Osmo 360及Osmo Nano，即可享5重買機禮遇。優惠價外更送1年DJI Care服務、運動相機配件全線85折、維修免收$150服務費及以舊換新服務等，更加抵買。

人氣熱賣產品DJI Mini 5 Pro及兩部入門航拍機DJI Neo及DJI Lito 1均推出限時優惠，DJI MIni 5 Pro標準套裝原價$5299，優惠價$4769，多種套裝都有減。DJI Neo單機原價$1159，優惠價$979，兩型號優惠至8月18日。另外DJI Lito 1標準套裝原價$2269，優惠價$1929，優惠期至8月14日。

電池及掃地機械人系列

同場全線DJI Power戶外電源系列亦有優惠，優惠價由$3299起，優惠期至8月17日。DJI Romo掃地機械人系列亦有優惠，$5199起可入手，優惠期至8月31日。

隨著Osmo Pocket 4系列雲台相機登場，上代產品Osmo Pocket 3售價亦相應下調，標準套裝及全能套裝分別只售$2599及$3499，不需要追新機的話，這價位值得入手。