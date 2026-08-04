Apple TV直播美國聯賽盃球賽　一方法免費睇波！

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MLS與Liga MX今年來到第四屆，再度匯聚兩大聯賽頂尖球隊，採用獨特賽制，確保兩方聯賽球隊一直對壘至八強，今屆錦標賽亦首度移師墨西哥舉行首輪四場賽事。Apple TV訂閱用户可觀看聯賽盃每場賽事，賽事提供英文、西班牙文及法文旁述。賽事轉播邀得墨西哥美洲足球會傳奇人物兼前墨西哥國家隊隊長Pável Pardo，以及前墨西哥國家隊前鋒Francisco “Kikín” Fonseca為賽事分析。

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