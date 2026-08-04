Sony發布SEL100400入門級遠攝變焦鏡頭　654g超輕巧追星旅行必備

Sony早前才推出了SEL100400MC遠攝變焦鏡頭，想不到今日再發布了一支相同焦段的鏡頭FE 100-400mm F5.6-8 OSS（SEL100400），不過定價更相宜，更加適合新手使用，不用上到G Master級數都可平玩。鏡頭輕巧便攜，亦帶來不錯的銳利度、快速精準對焦，更可配搭增距鏡使用，售價只需$6290，配中階機款α6700或進階機型A7系列同樣適合。

這支SEL100400具備100mm至400mm變焦範圍，適合拍攝運動及野生動物等主體，雙線性馬達及光學影像穩定OSS，可快速精準對焦，並提升手持拍攝穩定性，內置9片圓形光圈葉單元，並有兩塊ED（超低色散）鏡片，影像細緻銳利。最重要是僅重654g，拿上手輕巧，追星、演唱會及旅行使用都不覺負擔。

對焦快而準

實試拍攝景物及人像，400mm都可輕鬆取景，對焦亦準確，新手都可輕鬆拍攝。鏡頭上設有變焦鎖定切換按鍵可鎖定焦距，亦有對焦固定按鈕鎖定對焦，拍攝更加就手。鏡頭兼容1.4x及2.0x增距鏡，最遠可達800mm。除了長焦以外，亦有一定近拍能力，最高放大倍率為0.41x、最近變焦距離0.86m，可捕捉近攝畫面。

FE 100-400mm F5.6-8 OSS（SEL100400）售價$6290，由即日起至8月18日預售，最快於8月20日出貨，預售期間送專用相機袋一個。