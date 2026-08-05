WhatsApp新功能｜群組對話升級！　改良投票功能、@所有人通知全組員

WhatsApp用家們相信都有不少群組對話，官方今次推出新群組功能，包括投票功能更新，讓用戶能更快做出決定；@所有人提及功能則可吸引所有人的注意； 同時簡化從現有群組建立新群組聊天室的方式，讓群組功能變得更實用。
更完善的投票功能
WhatsApp推出3項全新改善項目，讓投票活動功能在群組決策方面更為實用。現在用戶可以設定結束時間，讓系統在時間到時自動鎖定投票活動、隱藏投票者姓名，讓整個群組都能更自在地表達自己的偏好，以及在發現錯字或需要釐清時於15分鐘內編輯投票活動問題。
@所有人召喚成員
向群組對話中的所有人傳送提醒，通知他們有重要且具時效性的訊息。不必再逐一標註用戶，也不必再擔心訊息會在繁忙的群組聊天室中被忽略。使用「@所有人」，讓全組成員都能即時接收重要通知，如果群組人數超過32人，則只有管理員可以使用「@所有人」。
雖然「@所有人」功能會提醒用戶查看已靜音群組對話中的重要訊息，但仍可控制接收通知的方式，並可隨時在通知設定中將「@所有人」設為靜音。
建立群組聊天室
只需點按一下，即可立即與現有群組的成員建立新的群組聊天室，無需逐一新增成員。這個功能特別適合用來另外展開獨立的副對話，以規劃驚喜派對、安排活動流程，或更深入地探討某個主題，同時避免主對話變得雜亂。
今年WhatsApp曾推出過群組訊息記錄、成員標籤和活動提醒等功能，今次加入新功能，群組對話體驗更升級。