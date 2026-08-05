Marshall Acton IV與Stanmore IV正式登場　經典搖滾喇叭今代有咩進化？

Marshall的Homeline家用藍牙喇叭系列憑復古外觀與搖滾精神，一直深受市場歡迎，品牌正式推出了全新的第4代產品，主力型號有體積精巧的Acton IV以及中型客廳首選的Stanmore IV，更新延續了標誌性的經典音箱造型，更在內部聲學結構、輸出功率與無線傳輸技術上迎來了顯著提升。

聲學＋連接技術躍升

與前一代（Acton III及Stanmore III）相比，第四代產品最核心的改動在於功率輸出大幅提升與聲學結構重新設計。Acton IV低音單元功率由上代的30W倍增至60W，兩組高音單元亦由15W提升至25W，總輸出達到110W；而Stanmore IV同樣升級至110W的總輸出（60W 低音 + 兩組 25W 高音）。為了配合更強大的輸出，Marshall重新設計了高音導波管與倒相孔，使高頻擴散更廣、立體聲聲場更為寬廣，同時減少大音量下的低頻失真。

試聽兩款喇叭，新設計的導波管讓聲音的擴散角度更寬，降低了喇叭的定向感，無論坐在房間哪個角度都能獲得均衡的聽感，亦可以透過專用app智能調整位置。重新優化的低音反射孔，令低頻表現更為紮實，力量充沛，不再容易出現沉悶或混濁的氣流噪音，Dynamic Loudness動態響度調節亦可確保低音量下仍保有豐富細節，人聲及樂器同樣清晰細膩。