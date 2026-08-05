HONOR Robot Phone規格曝光　破天荒內置雲台相機

確認將在8月12日發布、全球首款內置雲台相機的HONOR Robot Phone，較早前已有多角度實機照片、跟詳細規格資訊在網絡流傳。
較早前數碼博主「差評君」展示多組 HONOR Robot Phone 實機外觀，其表示裝置採用 6.31 吋螢幕讓手機方便單手握持，全金屬物料機身做工高級感強。
防跌保護鏡頭
其又提到HONOR Robot Phone雲台相機在收納時，可利用內置橫拉式透明閘門保護鏡身，同時亦做到防跌保護鏡頭效果。
硬件方面爆料達人「數碼閒聊站」透露，HONOR Robot Phone主鏡及潛望長焦鏡均具200MP像素，雲台主鏡更具1/1.28吋F1.6 23mm規格。
方便攝影操作
HONOR Robot Phone將配S8E Gen5晶片、12+512/16+1TB儲存，6.3吋2,640 x 1,216直屏，7,060mAh電池、120W閃充及三款自研晶片。
Mobile Magazine短評：集各項頂級功能於一身，HONOR Robot Phone為方便攝影操作採用細屏設計，惟向儲存成本高企、頂配機型售價或達萬元人民幣級別。
資料來源：微博
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