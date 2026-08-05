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科技
出版：2026-Aug-05 16:45
更新：2026-Aug-05 16:45

HONOR Robot Phone規格曝光　破天荒內置雲台相機

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HONOR Robot Phone 詳細實機外觀、規格曝光！6.31 吋細屏方便單手握持、這兩組鏡有 200MP 像素？

HONOR Robot Phone 詳細實機外觀、規格曝光！6.31 吋細屏方便單手握持、這兩組鏡有 200MP 像素？

確認將在8月12日發布、全球首款內置雲台相機的HONOR Robot Phone，較早前已有多角度實機照片、跟詳細規格資訊在網絡流傳。

較早前數碼博主「差評君」展示多組 HONOR Robot Phone 實機外觀，其表示裝置採用 6.31 吋螢幕讓手機方便單手握持，全金屬物料機身做工高級感強。

防跌保護鏡頭

其又提到HONOR Robot Phone雲台相機在收納時，可利用內置橫拉式透明閘門保護鏡身，同時亦做到防跌保護鏡頭效果。

硬件方面爆料達人「數碼閒聊站」透露，HONOR Robot Phone主鏡及潛望長焦鏡均具200MP像素，雲台主鏡更具1/1.28吋F1.6 23mm規格。

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方便攝影操作

HONOR Robot Phone將配S8E Gen5晶片、12+512/16+1TB儲存，6.3吋2,640 x 1,216直屏，7,060mAh電池、120W閃充及三款自研晶片。

Mobile Magazine短評：集各項頂級功能於一身，HONOR Robot Phone為方便攝影操作採用細屏設計，惟向儲存成本高企、頂配機型售價或達萬元人民幣級別。

資料來源：微博

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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