HONOR Robot Phone規格曝光　破天荒內置雲台相機

確認將在8月12日發布、全球首款內置 雲台相機 的HONOR Robot Phone，較早前已有多角度實機照片、跟詳細規格資訊在網絡流傳。

較早前數碼博主「差評君」展示多組 HONOR Robot Phone 實機外觀，其表示裝置採用 6.31 吋螢幕讓手機方便單手握持，全金屬物料機身做工高級感強。

防跌保護鏡頭

其又提到HONOR Robot Phone雲台相機在收納時，可利用內置橫拉式透明閘門保護鏡身，同時亦做到防跌保護鏡頭效果。

硬件方面爆料達人「數碼閒聊站」透露，HONOR Robot Phone主鏡及潛望長焦鏡均具200MP像素，雲台主鏡更具1/1.28吋F1.6 23mm規格。