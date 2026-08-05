SAMSUNG Galaxy F70 Pro亮相　系統更新保證長達六年

SAMSUNG 正式在印度市場推出全新中階 手機 Galaxy F70 Pro。這款新機主打實用與耐用性，機身內置高達6,000mAh的大容量電池，並配備三鏡頭拍攝系統。同時，廠方更為此機提供長達六年的作業系統及安全更新保證，大幅延長產品的使用周期！

官方在上周已率先預告了手機的核心規格與定價，Galaxy F70 Pro將於8月8日起透過Flipkart平台正式發售，並提供極光綠（Aurora Green）及阿爾法黑（Alpha Black）兩款機身顏色選擇。

優惠價折合約2,000港元

在售價方面，6GB RAM配合128GB儲存空間的基礎版本首賣優惠價為23,999盧比（折合約 1,977港元）。另外廠方亦提供8GB RAM配合128GB及256GB的版本，定價分別為27,999盧比（約2,306港元）與32,999盧比（約2,718港元）。