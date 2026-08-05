SAMSUNG Galaxy F70 Pro亮相　系統更新保證長達六年

SAMSUNG 正式在印度市場推出全新中階手機 Galaxy F70 Pro。這款新機主打實用與耐用性，機身內置高達6,000mAh的大容量電池，並配備三鏡頭拍攝系統。同時，廠方更為此機提供長達六年的作業系統及安全更新保證，大幅延長產品的使用周期！
官方在上周已率先預告了手機的核心規格與定價，Galaxy F70 Pro將於8月8日起透過Flipkart平台正式發售，並提供極光綠（Aurora Green）及阿爾法黑（Alpha Black）兩款機身顏色選擇。
優惠價折合約2,000港元
在售價方面，6GB RAM配合128GB儲存空間的基礎版本首賣優惠價為23,999盧比（折合約 1,977港元）。另外廠方亦提供8GB RAM配合128GB及256GB的版本，定價分別為27,999盧比（約2,306港元）與32,999盧比（約2,718港元）。
在屏幕配置上，Galaxy F70 Pro採用一塊6.7吋AMOLED顯示屏，支援Full-HD+解像度以及120Hz屏幕更新率，表面更覆蓋了康寧Gorilla Glass Victus+玻璃以加強屏幕防護。硬件核心部分，該機配備Snapdragon 6 Gen 3處理器，並內建LPDDR5X記憶體與UFS 3.1儲存空間，為日常操作提供穩定的效能表現。
相機由三個鏡頭組成
攝影功能方面，機背的相機模組由三個鏡頭組成，包括支援OIS光學防震的5,000萬像主鏡頭、500萬像超廣角鏡頭以及200萬像微距鏡頭。至於機身正面則設有1,200萬像自拍鏡頭，以應付日常視像通話與拍攝需求。在續航力方面，除了內置6,000mAh電池外，手機亦支援45W有線快速充電。系統方面，手機預載基於Android 16開發的One UI 8.5介面。
除了上述主要規格外，Galaxy F70 Pro的機身配置亦相當齊全。手機具備側置式指紋解鎖功能，並獲得IP64防塵防水滴認證。其他實用功能包括立體聲雙揚聲器、USB Type-C接口、NFC、5G網絡支援、Bluetooth 5.3 以及雙頻Wi-Fi連線能力。
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