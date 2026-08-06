中原電器旺角Outlet陳列品開倉　特價Galaxy S25手機、JBL耳機及家電推介

想掃平貨不需再等幾個月一次的開倉，中原電器於旺角新世紀廣場MOKO店設「Chung Yuen Outlet專區」，定期引進大量特價品與精選陳列品家電與數碼產品，提供低至3折的限量發售優惠。雖然Outlet區面積不大，但卻有不少寶物，即睇有甚麼筍貨可掃！

超平手機耳機

Outlet專區主要分為大型家電及手機耳機類產品，手機方面有上代旗艦手機Samsung Galaxy S25系列，S25 Edge開倉價$3299起、S25+ $3299起、S25 Ultra $5799起。另有少量HONOR、vivo及HUAWEI中階手機，最平$699有交易。

另外多款JBL耳機亦特價發售，其中一款上代旗艦級LIVE BUDS 3，有螢幕充電盒，原價$1399大減一千至$399；Technics EAH-AZ60亦由$1888減至$399；Nothing人氣款式頭戴式耳機Headphone(1)原價$2299，開倉價$799。另有兩款Apple iPad 10.9只需$1699，不過店長稱陳列品狀態各款不同，入手前可先試機。