中原電器旺角Outlet陳列品開倉　特價Galaxy S25手機、JBL耳機及家電推介

想掃平貨不需再等幾個月一次的開倉，中原電器於旺角新世紀廣場MOKO店設「Chung Yuen Outlet專區」，定期引進大量特價品與精選陳列品家電與數碼產品，提供低至3折的限量發售優惠。雖然Outlet區面積不大，但卻有不少寶物，即睇有甚麼筍貨可掃！
超平手機耳機
Outlet專區主要分為大型家電及手機耳機類產品，手機方面有上代旗艦手機Samsung Galaxy S25系列，S25 Edge開倉價$3299起、S25+ $3299起、S25 Ultra $5799起。另有少量HONOR、vivo及HUAWEI中階手機，最平$699有交易。
另外多款JBL耳機亦特價發售，其中一款上代旗艦級LIVE BUDS 3，有螢幕充電盒，原價$1399大減一千至$399；Technics EAH-AZ60亦由$1888減至$399；Nothing人氣款式頭戴式耳機Headphone(1)原價$2299，開倉價$799。另有兩款Apple iPad 10.9只需$1699，不過店長稱陳列品狀態各款不同，入手前可先試機。
特價雪櫃洗衣機
家電方面品牌陣容不差，包括Sony、LG、Toshiba、Hitachi、Whirlpool等大廠。多款陳列品雪櫃低至3折，更備有多種容量及配置，部分貨品連包裝亦未拆，相當新淨，最平二千有找。洗衣機亦有多款型號，LG上置式洗衣機$1480起，Toshiba大眼仔亦只需$3280起。另外Sony 55吋電視亦由原價$8399減至$3880，相當抵買。
大型家電包一年保養及送貨服務，部分品牌更包安裝，Samsung手機亦有3個月保養，購買前可查詢清楚。留意陳列品存貨有限售完即止，款式型號不定期變更，產品不設退換。不過Outlet專區長期設店，亦不時引入陳列品，而且可參與商場的「盛夏購物賞」優惠，單一消費滿$5000即可賺取3倍The Point積分，有需要入手家電不妨去逛逛！
中原電器Outlet專區
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓447-449號
營業時間：11am-9pm