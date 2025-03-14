12.7吋3K芒 一圈OK 搵料全網羅 Lenovo Idea Tab Pro學習神板 U仔至Buy！

不時都會聽到U仔、U女苦惱該買平板應付大學生活。其實講師經常要同學下載筆記，支援篤芒功能的平板就方便大家隨時jot notes。如平板仲有大芒兼做到分屏顯示，兼擁有智慧搜尋功能的話，學習能力肯定即時升級！Lenovo最新推出Idea Tab Pro平板，具備12.7吋大芒及支援「一圈OK」功能，資料搜集快狠準之餘，做project定課後睇片娛樂均勝任有餘。現在買機更免費送磁吸式鍵盤，一「啪」秒變筆電，全套只不過3,300港元有找，抵玩到暈！

平板對於學生的應用魅力，莫過於能夠與師生輕鬆分享報告，同學之間透過觸控即時交流想法。Lenovo最新推出的Idea Tab Pro，便配備了12.7吋窄邊框屏幕，尺寸比例屬市場少有，打開電子書毋須縮放一覽無遺，jot notes更容易之餘，與同學傾project做bookmark溝通更容易。此外平板支援最多4個屏幕分割顯示，做分屏筆記時，邊睇資料、邊記重點更簡單；如配合Lenovo Smart Connect跨裝置協作，將平板變成延伸屏幕、充當筆電副屏遙距操作，甚至Share Hub跨裝置拖拉文件等，完全釋放生產力。屏幕仲提供2,944x1,840的3K解析度兼有144Hz高更新率，搭配支援Dolby Atmos全景聲的4個JBL喇叭，實試睇《美國隊長4》預告享大芒廣闊視野，又有震撼聲效，課後煲動畫可謂極盡視聽之娛！

要成就生產力，Idea Tab Pro還加入「一圈OK」功能，試玩只要長按Home鍵喚出功能，再用指尖或觸控筆圈出想搜尋的東西，結果即時彈出。這功能對學習絕對實用，事關當遇到不明白的詞彙或不熟悉的畫面，均可隨時圈出尋找而毋須另開其他輔助app，獲取有用資訊更直接。值得一提，新機附有的Lenovo Tab Pen Plus，續航力長達35小時兼具備4,096級壓感，筆觸支援90Hz或120Hz刷新率切換，提供傾斜檢測和防手掌誤觸功能，如將筆觸由左上角展開Easy Jot、轉存PDF或JPG檔案，或化身簡報遙控器等，功能全天候。

兩次Android升級 4年資安更新 享ADP One單次意外保

規格方面，灰色機身Lenovo Idea Tab Pro搭載4納米製程聯發科天璣8300處理器，整體運算效能較上代產品飆升六成，《安兔兔》評測高達130萬分，表現屬中上水平；加上8GB+256GB儲存，以及對應45W快充10,200mAh超大容量電池，性能媲美筆電。此機還提供兩次系統升級至Android 16，又有4年保安韌體更新，仲尊享ADP One單次意外維修服務，於保修期內預防因意外跌落、意外入水和碰撞而造成意外開支，大家自然更安心使用平板！

售價方面，附Lenovo Tab Pen Pro Plus及磁吸式鍵盤連保護殼的Lenovo Idea Tab Pro，售3,299港元，現已上市。

查詢：2593 0388