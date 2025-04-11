1MORE S20耳夾式藍牙耳機 $349可享Hi-Res無損音質

全新1MORE S20耳夾式藍牙耳機只售$349。

抵玩耳機品牌1MORE最近推出耳夾式藍牙耳機1MORE S20，獲得Hi-Res國際金標認證，享受LDAC無損藍牙編碼音色。僅重7g的機身更有IPX5防水、AI智能通話降噪、藍牙5.4及30小時續航，定價$349值得入手。

輕盈舒適設計 1MORE S20採用耳夾式設計，3色機身選擇有銀黑、金屬紫及金屬藍。1MORE採集了10萬組以上耳朵結構數據，研發全新BalanceAIR+舒適技術，單耳僅重7g，比傳統耳機輕40%，輕如一顆藍莓；搭配雲朵氣囊艙體及Air．Fit塗層，乾爽舒適而且穩固貼合。

HIFI級音質 1MORE首度將Hi-Res金標音質帶入耳夾式藍牙耳機，搭載11mm複合振膜單元，以及獨家BassMore+音頻增強技術，開放式耳機都可享受細膩高音及渾厚低音。同時耳機配備360°全景虛擬混音技術，通過模擬Live現場來擴大音域，實現現場環繞聽感。 兩邊共配備4個高性能收音咪，配合ENC降噪演算法，通話清晰度更高。SDT聲聚傳音技術透過超音波聚焦技術，創造獨立不被周圍環境干擾的音區，解決漏音問題。更支持LDAC高清音質傳輸、6組EQ個性音效調節及雙設備連接。