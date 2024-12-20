1MORE Sonoflow Mini HQ20頭戴式耳機 聽力保護功能 兒童適用

1MORE Sonoflow Mini HQ20頭戴式耳機有4款配色可選，只售$299。

1MORE耳機向來以高性價比見稱，這款最新1MORE Sonoflow Mini HQ20頭戴式藍牙耳機，超輕機身配40mm動圈單元，具有15個國家專業認證的「聽力保護學習」功能及AI聽力保護功能，只售$299大人小童均啱用。

1MORE Sonoflow Mini HQ20輕身小巧，僅重181克，有櫻花粉紅、奶油白、星空黑及冰川藍4種機身顏色選擇。可伸縮減壓頭帶適用於大人小童不同頭型，內層更備緩衝墊減輕頭部壓力，防止長期佩戴引發的痛楚不適。全覆蓋耳朵設計耳罩以定制級蛋白皮製作，質感柔軟透氣兼具隔音。

3段音量上限設定

手機app有聽力保護設定，自訂90、85或75分貝3種音量上限，還設有「AI聽力保護功能」，當耳機以高音量播放超過30分鐘後，就會自動降低至中音量，超過120分鐘再降至低音量。耳機面更有三色LED燈顯示音量級別，方便隨時監控。「耳返」功能及「音頻播放加強」功能，可從耳機清晰聽到自己發出的聲音，有利於糾正強化朗讀及發音能力。