1MORE Sonoflow Mini HQ20頭戴式耳機 聽力保護功能 兒童適用

1MORE耳機向來以高性價比見稱，這款最新1MORE Sonoflow Mini HQ20頭戴式藍牙耳機，超輕機身配40mm動圈單元，具有15個國家專業認證的「聽力保護學習」功能及AI聽力保護功能，只售$299大人小童均啱用。
1MORE Sonoflow Mini HQ20輕身小巧，僅重181克，有櫻花粉紅、奶油白、星空黑及冰川藍4種機身顏色選擇。可伸縮減壓頭帶適用於大人小童不同頭型，內層更備緩衝墊減輕頭部壓力，防止長期佩戴引發的痛楚不適。全覆蓋耳朵設計耳罩以定制級蛋白皮製作，質感柔軟透氣兼具隔音。
3段音量上限設定
手機app有聽力保護設定，自訂90、85或75分貝3種音量上限，還設有「AI聽力保護功能」，當耳機以高音量播放超過30分鐘後，就會自動降低至中音量，超過120分鐘再降至低音量。耳機面更有三色LED燈顯示音量級別，方便隨時監控。「耳返」功能及「音頻播放加強」功能，可從耳機清晰聽到自己發出的聲音，有利於糾正強化朗讀及發音能力。
音色清澈長續航
內置40mm動圈單元人聲清晰，音色層次分明，並可作全方位EQ調音，聽歌以外，學習娛樂或睇戲煲劇都有不錯音色。同時擁有長達65小時電量，快充5分鐘可使用2.5小時。採用藍牙5.3制式，可同時連接兩部手機或平板電腦等裝置。
耳機使用的生產物料及電池取得了美國、中國、日本、歐盟等15項產品安全認證，為子女添置耳機的不二之選。
查詢：2771 8209