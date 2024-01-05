2.5K以下Budget Phone熱選 新年搶閘 Samsung Galaxy A25/A15 5G

踏入2024年，新一波手機發布已蠢蠢欲動。其中Samsung更趁新年搶閘，推出Galaxy A25 5G及A15 5G兩款budget phone預熱。高性價比的Samsung Galaxy A系列，向來深受普羅大眾歡迎，亦是作為後備手機的不二之選。今次A25 5G與A15 5G均具備6.5吋大芒、50MP像素主鏡及5,000mAh大電，定價前者唔使2.4K有交易，後者更低至1.8K有找！新年想為一老一幼換新手機？有得諗喎！

特大水滴屏 兼享高效硬件規格

Samsung Galaxy A25 5G和A15 5G均搭載6.5吋FHD+ Super AMOLED大尺寸水滴屏，符合SGS護眼顯示認證，峰值亮度分別提升至1,000nits及800nits，配合Vision Booster技術，即使在戶外陽光下仍然完美呈現清晰畫面。當中A25 5G更支援120Hz屏幕更新率，玩手遊游刃有餘。規格方面，兩款手機均搭載6GB+128GB儲存，又支援RAM Plus從內存借調最多6GB虛擬記憶體，也內置5,000mAh大電，足夠應付日常需要。較高階的A25 5G選配自家Exynos 1280晶片，而入門級A15 5G仍採用聯發科MT6835V晶片，兩者均對應5G通訊，打破平價手機僅支援4G LTE的觀念。