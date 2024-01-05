2.5K以下Budget Phone熱選 新年搶閘 Samsung Galaxy A25/A15 5G

踏入2024年，新一波手機發布已蠢蠢欲動。其中Samsung更趁新年搶閘，推出Galaxy A25 5G及A15 5G兩款budget phone預熱。高性價比的Samsung Galaxy A系列，向來深受普羅大眾歡迎，亦是作為後備手機的不二之選。今次A25 5G與A15 5G均具備6.5吋大芒、50MP像素主鏡及5,000mAh大電，定價前者唔使2.4K有交易，後者更低至1.8K有找！新年想為一老一幼換新手機？有得諗喎！
特大水滴屏 兼享高效硬件規格
Samsung Galaxy A25 5G和A15 5G均搭載6.5吋FHD+ Super AMOLED大尺寸水滴屏，符合SGS護眼顯示認證，峰值亮度分別提升至1,000nits及800nits，配合Vision Booster技術，即使在戶外陽光下仍然完美呈現清晰畫面。當中A25 5G更支援120Hz屏幕更新率，玩手遊游刃有餘。規格方面，兩款手機均搭載6GB+128GB儲存，又支援RAM Plus從內存借調最多6GB虛擬記憶體，也內置5,000mAh大電，足夠應付日常需要。較高階的A25 5G選配自家Exynos 1280晶片，而入門級A15 5G仍採用聯發科MT6835V晶片，兩者均對應5G通訊，打破平價手機僅支援4G LTE的觀念。
加強三鏡攝力
Galaxy A25 5G及Galaxy A15 5G均配備後置三鏡，鏡頭效能亦同時升級，同時搭載50MP像素OIS光學防震主鏡，提供500Hz VDIS影片數碼防抖技術；而A25 5G亦有強化版8MP像素OIS超廣角鏡頭。配合升級後的相機效能，用家可運用多個創意功能炮製出突顯風格的圖片，如Single Take功能運用AI在單次拍攝中同時捕捉慢速Slow-mo、回放Boomerang、濾鏡等不同形式的作品；AR Zone為視訊加入貼紙、創意繪畫等元素；Fun Mode讓用戶在使用Snapchat時運用AR鏡頭加上不同裝飾等。值得一提，A25 5G更內置AI編輯功能，當中Object Eraser可一鍵移除畫面中不必要的倒影、反光和干擾構圖的物體，P圖更方便。
售價方面，備有鑽石黑、黃及藍3色選擇的Samsung Galaxy A25 5G售2,398港元；至於幻光黑、黃及藍3款的Galaxy A15 5G僅賣1,798港元，全部今日上市。查詢：3698 4698