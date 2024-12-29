2024真無線藍牙耳機精選 5款入耳式耳機詳細實測

今年我們將回顧一下2024年推出的耳機。我們精選了2024年推出的5款各具特色的入耳式耳機，為大家做一個年度比拼。

入耳式耳機評測品牌 今年入耳式耳機市場的活躍程度可說是有增無減。我們精選了5款型號的耳機，分別是： Sennheiser Momentum Sport - 來自德國耳機音響品牌 Sennheiser。

- 來自德國耳機音響品牌 Sennheiser。 Cambridge Audio Melomania M100 - 由製作家庭音響系統的英國音響品牌 Cambridge Audio 出品。

- 由製作家庭音響系統的英國音響品牌 Cambridge Audio 出品。 Bowers & Wilkins Pi 8 - 英國音響品牌 Bowers & Wilkins 推出的旗艦真無線耳機。

- 英國音響品牌 Bowers & Wilkins 推出的旗艦真無線耳機。 Soundcore LIBERTY 4 NC - 在9月消費者委員會評測報告中獲得高性價比評價的 Anker 旗下音訊品牌 Soundcore 的產品。

- 在9月消費者委員會評測報告中獲得高性價比評價的 Anker 旗下音訊品牌 Soundcore 的產品。 Sony LinkBuds Fit - Sony 於10月剛發布，11月底才正式在香港推出的全新 LinkBuds 系列新成員。

Sennheiser Momentum Sport

Sennheiser Momentum Sport Sennheiser 今年共推出了三款耳機，分別是我們先前評測過的旗艦款式 Momentum True Wireless 4，以及與助聽器製造商 Sonova 合作設計，以舒適配戴感為首要考量的 Accentum True Wireless，還有這款針對運動設計的耳機 Momentum Sport。 Momentum Sport 耳機和充電盒均具備 IP55 防水防塵等級，配備 10 mm 動圈單元和藍牙 5.2，支援 24bit 96KHz 音質，並支援 SBC、AAC、Qualcomm 的 aptX™ 和 aptX Adaptive™ 等音訊編碼。此外，左邊耳機加入了心率和體溫追蹤器，可以即時測量心率和體溫。除了能與 Sennheiser Smart Control App 搭配使用之外，還可以將耳機測量到的數據與 Polar Flow App 即時同步，記錄運動狀況。



Cambridge Audio Melomania M100

Cambridge Audio Melomania M100 接下來要介紹的是英國知名音響品牌 Cambridge Audio 今年推出的真無線藍牙耳機 Melomania M100。這是 Melomania 系列中首款配備主動降噪功能的耳機。耳機搭載了訂製的 10 mm 高階動圈單元，並搭配鈷磁鐵，以 Class AB 放大技術驅動。這項技術以往一向用於 Cambridge Audio 旗下備受好評的 CX 系列擴音機。官方稱 Melomania M100 能夠帶來標誌性的 Cambridge Audio 聲音，實際聆聽後也確實感受到其音色的動聽，我們會在後續的測試環節詳細分享。 此外，M100 也是 Melomania 系列中首款搭載主動降噪功能的真無線耳機。耳機外側和耳道內側都設有收音麥克風，採用了反饋和前饋技術的混合組合，可以有效降低外部噪音。



Bowers & Wilkins Pi8

Bowers & Wilkins Pi8 同樣來自英國的音響品牌 Bowers & Wilkins 今年推出了新一代真無線耳機 Pi8。這款耳機作為旗艦型號 Pi7 S2 的後繼款式，卻沒有沿用 Pi7 S3 的命名，這是因為 Bowers & Wilkins 將 Pi8 的開發交由 Px7 S2 和 Px8 頭戴式耳機的團隊負責。耳機在外觀和內部設計上都經過了全新設計和升級，因此，Bowers & Wilkins 將這一代命名為 Pi8，代表一個全新系列的誕生。 Pi8 在單元設計和材料應用上都採用了與頭戴式耳機 Px8 相同的碳膜動圈單元，並且由負責 800 Diamond 旗艦音響系列的工程師團隊調音。官方表示，Pi8 的整體音色表現，特別是在中高頻方面，會比 Pi7 S2 更為出色。此外，Pi8 還配備了最新的藍牙 5.4 技術和新一代 Qualcomm 晶片，支援 aptX Lossless、aptX Adaptive 和 aptX 無損編碼播放。 Pi8 也保留了 Pi7 和 Pi7 S2 的 Audio Retransmission 無線音訊發射器功能，可以透過充電盒連接裝置，將模擬和數位音訊轉換為藍牙訊號，並以 aptX Adaptive 最高 24bit / 96kHz 的規格傳輸至 Pi8 耳機，讓用戶能夠享受更高品質的音樂體驗。



Soundcore LIBERTY 4 NC

Soundcore Liberty 4 Pro 下一款是 Anker 旗下音訊品牌 Soundcore 的新一代真無線藍牙耳機 Liberty 4 Pro。它最大的特色就是充電盒上配備了一個小型螢幕，可以透過底部的觸控 Bar 進行操作。透過這個螢幕，用戶可以查看電量、調整 ANC 主動降噪功能、開關 3D 環繞音效、播放聲音以尋找耳機，甚至可以當作相機快門使用。 Liberty 4 Pro 搭載了 Adaptive ANC 3.0 系統，可以根據不斷變化的環境每秒進行 300 萬次計算，並每 0.3 秒重新調整降噪曲線，提供更強的降噪表現。此外，耳機還配備了 6 個收音麥克風和一個氣壓感應器來輔助主動降噪，可以從多個角度捕捉環境聲音並進行降噪處理。即使在搭飛機時處於不同的環境氣壓情況下，Liberty 4 Pro 的氣壓感應器也會自動調整，提供適合的 ANC 曲線，以達到理想的降噪效果。 Liberty 4 Pro 採用了新一代 ACAA 4.0 雙驅動同軸聲學架構技術，結合了 10.5mm 的低音單元和 4.6mm 的鈦合金高音單元，在呈現清晰低頻的同時，也提升了中高頻的解析力。



Sony LinkBuds Fit

Sony LinkBuds Fit 最後要介紹的是 Sony LinkBuds 系列的新成員 LinkBuds Fit。官方表示，這款耳機專為提供舒適佩戴體驗而設計，體積比旗艦款 WF-1000XM5 更小巧，每隻耳機僅重 4.9g。全新的耳膠結構可以在耳道更淺的位置形成密閉效果，提升物理隔音效果的同時，也有助於減少佩戴時的壓力，確保長時間佩戴的舒適度。 此外，LinkBuds Fit 也搭載了與 WF-1000XM5 相同的 Dynamic Driver X 驅動單元以及整合處理器 V2，在音質和降噪效果方面都有一定的保證。LinkBuds Fit 的充電盒採用了雲石紋設計，獨具特色之餘，還可以搭配不同顏色的耳翼配件和充電盒保護套，佩搭出個人風格。



佩戴感 看完5款耳機的外型和介紹，我們再來看看它們的佩戴效果。 佩戴感方面，5款耳機戴上耳朵都相當舒適，沒有出現哽耳或長時間佩戴造成耳朵疼痛的情況。其中，Sennheiser Momentum Sport 和 Sony LinkBuds Fit 更配備了專用的耳翼和耳鉤，可以穩固地扣在耳窩，即使戴著運動也沒有問題。Soundcore Liberty 4 Pro 是評測耳機中唯一採用耳桿設計的款式，佩戴也十分穩固，同樣適合運動時使用，可以牢牢地鉤住耳窩。就長時間佩戴的舒適度而言，它也是五款中表現最佳的，不會因為久戴而感到不適，需要調整耳機位置。



操作方面 在媒體控制方面，例如聽音樂、看影片等，5款耳機主要都採用觸控面板操作。雖然操作方法各有不同，但試用過後，習慣之後就會更加順手，自然命中率也會更高。Soundcore Liberty 4 Pro 還支援壓力感應操作。它們的操作靈敏度都相當接近，反應也很迅速，沒有哪一款會特別遲鈍。 此外，五款耳機也都支援 App 操作，可以調整 EQ、ANC 模式等功能。



音質試聽 介紹完耳機的外型、佩戴感和操作後，接下來就是測試環節。首先測試的是音質。試聽完五款耳機後，無論在音質還是調音方面，它們都各有優點和特色，難以直接比較優劣。因為聽感是很主觀的，每個人習慣聆聽的音樂類型不同，所追求的音色也各有差異。例如 Cambridge Audio Melomania M100 和 Bowers & Wilkins Pi8 的調音傾向中高頻，音場比較寬闊，適合追求人聲表現的使用者。而 Sennheiser Momentum Sport、Soundcore Liberty 4 Pro 和 Sony LinkBuds Fit 這3款耳機的低頻則較為突出，適合追求節奏感的用家。



主動式降噪(ANC)功能 接下來就是降噪測試環節。實際測試後，5款耳機的降噪表現都相當不錯，可以過濾大部分的環境雜音。其中，我覺得 Soundcore Liberty 4 Pro 的降噪表現最為突出，它不僅可以阻隔大多數低頻噪音，人聲阻隔效果也很好，而且沒有很強的壓耳感或悶塞感。不過，它的通透模式表現稍遜一籌，在處理使用者自身聲音時，尤其說話時，會感覺自己的聲音經過處理後再由耳機播放出來。 另外，它也具備類似 Apple AirPods 4 的對話感知模式，只要用家說話時，耳機就會自動開啟通透模式，同時降低音樂音量，方便與人交談，不必每次都取下耳機。但它的靈敏度略高，例如聽歌時哼歌也會觸發此模式，相信官方日後可以透過韌體更新改善這個問題。 另外，Sennheiser Momentum Sport 的降噪效果也相當顯著，開啟後可以大幅減少中低頻，尤其是低頻的環境噪音，例如地鐵、巴士的低頻噪音。雖然還不到完全靜音的效果，但表現已相當不錯，在眾多支援 ANC 的真無線耳機中屬於中上水準。它的抗風噪模式也做得很好，既有一定的降噪表現，也可以聽到周圍的聲音，我個人比較偏好這個模式。然而，它的通透模式表現則比較一般，耳機會將周圍環境聲音放大，對聽歌體驗有明顯影響。 在通透模式方面，Sony LinkBuds Fit、Bowers & Wilkins Pi8 和 Cambridge Audio Melomania M100 這三款耳機表現較佳。它們聽起來外界聲音自然，尤其人聲不會有經過處理的感覺，轉換和調整相當自然舒適，不會有突兀或奇怪的變化。

總結 這次實測的5款耳機，每一款都各有特色： Sennheiser Momentum Sport 加入心率和體溫偵測功能，讓使用者在運動時可以透過耳機即時測量心率和體溫，並與 Polar Flow App 即時同步記錄運動情況，使運動數據更加精準。耳機具備 IP55 防水認證，防汗防雨水都沒問題。在調音方面，耳機低頻強勁且量感充足。雖然官方售價為 $2,800，但參考 Price 網站的報價，現在只需約 $1,800 即可入手，便宜了約 $1,000，對於經常運動的使用者來說，是一個不錯的選擇。 Cambridge Audio Melomania M100 的聲音相當有特色，音色飽滿自然，人聲和樂器的存在感都很強，分析力、高低頻等硬體規格的部分都表現出色。而且具備 aptX Lossless LE Audio 無損編碼，不錯的 ANC 主動降噪表現和超長續航時間，IPX4 防潑水、Qi 無線充電、Game Mode、多點連接等功能一應俱全。參考官方售價僅 $1,180，絕對可以稱得上是一款高性價比的耳機。 Bowers & Wilkins Pi8 雖然是五款評測耳機中價格最貴的一款，官方售價和我們網站的報價都要 $3,400，但這一代 Pi8 的確在內外都有相當大的提升。全新的外型設計更小巧易佩戴，從連接、觸控到一些周邊的功能和規格都有所加強，具備 ANC 主動降噪、IP54 防潑水、無線充電、多點連接、Audio Retransmission 等功能，可說是功能最多的真無線耳機。耳機升級到 12mm 碳膜動圈單元，帶來相當有 B&W 風格的音色，順滑細緻、動態和下潛兼備，聲音相當開闊飽滿且立體，兼具 Hi-Res 的細緻和 Hi-Fi 的韻味，可說是市面上音質最佳的真無線耳機之一。 Soundcore Liberty 4 Pro 可以說是一款給人驚喜的真無線耳機。除了佩戴感和外型設計都不錯之外，主動降噪表現也相當出色。此外，耳機採用新的藍牙 5.4 標準，並支援 LDAC Hi-Res Audio。加上在 Soundcore App 中還提供類似聽力測試的檢測，這個測試相當全面，左右耳各需進行一次，總共需要 6 到 7 分鐘才能完成。完成後，它會根據聽力結果調整出專屬的 EQ，經過 HearID 調校後，聲音會更適合使用者的聽感。此外，耳機充電盒上還有一個小螢幕，可以透過螢幕操控耳機功能和開關不同功能。這款功能豐富的真無線耳機售價 $1,299，這個價格有著那麼多功能相當划算。 Sony LinkBuds Fit 可以說是5款耳機中各方面表現比較平均的一款。耳機的佩戴感和設計都下足了功夫，處理器、單元也採用與旗艦 WF-1000 系列相同的規格，具備 ANC 主動降噪、360 Reality Audio、頭部追蹤技術、AI 自動環境音效等旗艦耳機功能。調音均衡，也相當有 Sony 的風格和特色。此外，Sony 還為這款耳機推出不同顏色的耳翼配件和充電盒保護套，讓使用者可以混搭展現個人風格。另外，LinkBuds 生態圈還可以透過 Auto Switch 技術，在 LinkBuds 系列的耳機和喇叭之間無縫切換，隨時享受音樂。$1,699 的價格可以擁有旗艦級耳機 80% 的功能，可說是一個不錯的選擇。