2024 iPad Pro 13、iPad Air 13 港行街價下調 最平6千有找！

早前蘋果發表了高端平板電腦新作 iPad Pro 跟 iPad Air 的 2024 版本，當中兩款機型都提供畫面觀感更舒適的 13 吋屏幕型號，並分別帶來低至 579g 及 617g 輕巧機身。近日兩機港版的街場價各有下調跡象，讓用家能以較相宜價格入手。

在本文刊登時其在旺角先達、信和中心等街場價格，約在 $5,970 至 $6,150 間，低位跌穿 $6,000 心理關口，比 M2 版 MacBook Air 約 $7,000 港行街價便宜近千港元，相當吸引。

iPad Air 13低位跌穿 $6,000 心理關口 其中採用與 2022 版 MacBook Air 同級別 Apple M2 晶片，今年新增 13 吋大屏版本的 第 6 代 iPad Air 13，其標配機型 128GB Wi-Fi 版本，在本文刊登時其在旺角先達、信和中心等街場價格，約在 $5,970 至 $6,150 間，低位跌穿 $6,000 心理關口，比 M2 版 MacBook Air 約 $7,000 港行街價便宜近千港元，相當吸引。