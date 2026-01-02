2026年首季手機發布預告一覽　HONOR Power 2、小米REDMI Note 15陸續登場

HONOR Power 2
HONOR Power 2已鐵定在1月5日在中國正式發布，是HONOR迄今電池容量最大的手機，配備一塊10080mAh的大容量電池。官方宣稱單次充電即可提供長達22小時的短影片播放時間和長達14.2小時的遊戲時間，還支援80W有線快充和27W反向充電。香港暫時未有上市消息。
OPPO 3款手機系列
OPPO Reno 15系列分別已於2025年11月底及12月底在內地及台灣發布，香港市場國際版預計在1月或以後推出，可能包含Reno 15、Reno 15 Pro及Pro Max等型號，以時尚輕薄為賣點。規格上可能會有差異，搭載Snapdragon 7 Gen 4晶片、6500mAh電池及6.78吋AMOLED屏幕。
另外有傳大摺OPPO Find N6亦有機會最快於2月登場，採用與Find X9同款的哈蘇鏡頭攝影配置，另一旗艦手機Find X9 Ultra則可能於3月推出。
Realme 16 Pro系列
確定於1月6日在印度發布，Realme 16 Pro+ 5G和Realme 16 Pro 5G主打LumaColor影像技術的2億像素人像大師主相機，將提供大師金和大師灰兩種配色，採用全新的「都會野性」設計，並由日本設計師深澤直人操刀，不過香港暫未有行貨發售。
小米REDMI Note 15及POCO M8系列
小米剛發布了旗艦Xiaomi 17 Ultra，新一年將迎來REDMI Note 15系列，將於1月6日率先在印度發布。有傳將搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器、5520mAh電池，支援45W有線快充。
同時POCO M8 5G手機將於1月8日在印度發表，以輕巧纖薄設計，只有7.35毫米厚及178克重，預告片顯示採用方形居中後置相機模組和曲面螢幕設計，與REDMI Note 15系列相當相似。
Samsung Galaxy S26系列
雖然Samsung將會在1月5日舉辦The First Look網上發布會，不過有傳新一代艦手機Galaxy S26系列可能推遲至2月25日才現身，將於美國三藩市舉行活動，3月初才會上市。好消息是售價維持在2025年推出S25一樣，由$799美金（折合約6224港元）起跳。