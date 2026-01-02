2026年首季手機發布預告一覽　HONOR Power 2、小米REDMI Note 15陸續登場

HONOR Power 2已鐵定在1月5日在中國正式發布，是HONOR迄今電池容量最大的手機，配備一塊10080mAh的大容量電池。官方宣稱單次充電即可提供長達22小時的短影片播放時間和長達14.2小時的遊戲時間，還支援80W有線快充和27W反向充電。香港暫時未有上市消息。

OPPO 3款手機系列

OPPO Reno 15系列分別已於2025年11月底及12月底在內地及台灣發布，香港市場國際版預計在1月或以後推出，可能包含Reno 15、Reno 15 Pro及Pro Max等型號，以時尚輕薄為賣點。規格上可能會有差異，搭載Snapdragon 7 Gen 4晶片、6500mAh電池及6.78吋AMOLED屏幕。

另外有傳大摺OPPO Find N6亦有機會最快於2月登場，採用與Find X9同款的哈蘇鏡頭攝影配置，另一旗艦手機Find X9 Ultra則可能於3月推出。