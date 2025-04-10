3HK上台或續約升級亞太漫遊數據　門市扭蛋贏機票

經常北上玩樂的話，3香港及SUPREME宣佈推出「北上玩．亞太遊」活動，客戶可升級享亞太漫遊數據， 兼任揀3款精選禮遇，於下周復活節及五月初的長周末外遊期間，無憂上網打卡。

升級漫遊數據及月費回贈

即日起，上台或續約選用$124起的指定5G月費計劃，除了30G起的本地數據及1GB起的內地 / 澳門數據外，更可以每月低至$18的價錢，將內地 / 澳門數據升級至日、 韓、台、星、馬等34個亞太地區通用。攜號轉台、續約或加開新號碼的新客戶，上指定5G月費計劃更可享額外$333月費回贈。

如選用$188或以上的指定5G月費計劃，除了享更多本地及亞太數據，更可自選3款精彩禮遇，包括每月33GB額外本地數據、額外$333指定型號手機折扣、3個月月費回贈及免行政費等禮遇，總值超過$3000。