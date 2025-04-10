3HK上台或續約升級亞太漫遊數據　門市扭蛋贏機票

經常北上玩樂的話，3香港及SUPREME宣佈推出「北上玩．亞太遊」活動，客戶可升級享亞太漫遊數據， 兼任揀3款精選禮遇，於下周復活節及五月初的長周末外遊期間，無憂上網打卡。
升級漫遊數據及月費回贈
即日起，上台或續約選用$124起的指定5G月費計劃，除了30G起的本地數據及1GB起的內地 / 澳門數據外，更可以每月低至$18的價錢，將內地 / 澳門數據升級至日、 韓、台、星、馬等34個亞太地區通用。攜號轉台、續約或加開新號碼的新客戶，上指定5G月費計劃更可享額外$333月費回贈。
如選用$188或以上的指定5G月費計劃，除了享更多本地及亞太數據，更可自選3款精彩禮遇，包括每月33GB額外本地數據、額外$333指定型號手機折扣、3個月月費回贈及免行政費等禮遇，總值超過$3000。
5G寬頻送易賞錢積分
現選用指定5G寬頻月費計劃，除了免5G Router租機費及任用數據外，更送總值高達$1200的易賞錢積分。優惠更適用於最新推出的Wi-Fi 7 5G寬頻月費計劃，客戶選用指定計劃可享首年月費優惠及易賞錢積分。
旗艦手機免費容量 / 型號升級
精選19款旗艦級智能手機，包括大熱的iPhone 16e、iPhone 16系列及Samsung Galaxy S25系列等，選擇指定月費計劃出機，即享容量或型號升級，相同價錢容量更多。 另有十多款不同品牌的智能手錶、智能戒指及無線耳機等，加購價低至每月$7，價錢低至24折。
熱門手機$0機價
精選17款熱門型號手機，以低至$0機價發售，當中包括最新推出的iPhone 16e、Samsung Galaxy A36 5G及Samsung Galaxy A56 5G等，選用指定月費計劃即可以$0機價換新機。
門市扭蛋贏機票
全線3Shop、SUPREME Shop及指定3香港@豐澤分別推出「機票扭蛋」 及「扭扭樂．亞太遊」免費遊戲，只需於電子扭蛋機扭出問題，答中即可獲獎品一份，分享更有機會贏得雙人亞太熱點來回機票。特別推介增設實體扭蛋機的旺角及天水圍3Shop、以及海之戀及圍方SUPREME店，歡迎全港市民參加，無需消費即可贏取著數。