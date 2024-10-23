3HK推香港日本數據漫遊月費計劃　兩地通用5G數據每月$168起

港人「返鄉下」遊日本頻密，和記電訊品牌3HK及SUPREME，全港首發推出5G數據港日自「遊」行月費計劃，日本漫遊已包括在月費內，無需買電話卡，相當方便！

全新推出的港日自「遊」行月費計劃的5G數據可港日兩用。

5G港日月費計劃

全新推出的5G數據港日自「遊」行月費計劃，計劃內的5G數據可以任由在香港及日本使用，從此去日本再無需買電話卡，月費$168，包括30GB香港及日本通用數據，其後香港本地任用（高達 1Mbps）。合約期24個月，可享免費12個月「升級版內地及香港一卡兩號」服務及50分鐘內地及澳門通話時間，更可以每月$28將計劃升級至日本、內地/香港/澳門四地通用。

現有的5G數據三地自「遊」行月費計劃客戶，可以每月$38為數據增加至日本通用數據，升級至四地通用。尊尚品牌SUPREME亦同步推出日本．內地港澳自「遊」行月費計劃，月費$466享四地通用100GB的5G數據，更附送「升級版內地及香港一卡兩號」服務及200分鐘內地及澳門通話時間。