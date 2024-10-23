3HK推香港日本數據漫遊月費計劃　兩地通用5G數據每月$168起

港人「返鄉下」遊日本頻密，和記電訊品牌3HK及SUPREME，全港首發推出5G數據港日自「遊」行月費計劃，日本漫遊已包括在月費內，無需買電話卡，相當方便！
5G港日月費計劃
全新推出的5G數據港日自「遊」行月費計劃，計劃內的5G數據可以任由在香港及日本使用，從此去日本再無需買電話卡，月費$168，包括30GB香港及日本通用數據，其後香港本地任用（高達 1Mbps）。合約期24個月，可享免費12個月「升級版內地及香港一卡兩號」服務及50分鐘內地及澳門通話時間，更可以每月$28將計劃升級至日本、內地/香港/澳門四地通用。
現有的5G數據三地自「遊」行月費計劃客戶，可以每月$38為數據增加至日本通用數據，升級至四地通用。尊尚品牌SUPREME亦同步推出日本．內地港澳自「遊」行月費計劃，月費$466享四地通用100GB的5G數據，更附送「升級版內地及香港一卡兩號」服務及200分鐘內地及澳門通話時間。
旅遊優惠及支援
3HK及SUPREME推出一系列遊日禮遇「3旅友福利」及「日本特盛禮遇」，涵蓋旅遊套票、旅遊保險、行李運送、藥妝購物折扣等。SUPREME更特設24小時全天候外遊助理服務，客戶於外遊期間遇上漫遊服務相關問題，只需透過SUPREME電話號碼致電RoamHelp熱線+852 3166 8866，專業團隊即時提供支援。
日本「撥號更改功能」
繼早前於內地推出「撥號更改功能」後，服務已延伸至美國、加拿大及台灣，亦將於月內於日本、泰國、澳洲、韓國、新加坡、澳門及英國推出。於以上地區致電當地電話號碼或任何香港電話號碼，無需加入國家編號即可撥出，簡單方便。
上台獲YOASOBI門票
日本人氣組合YOASOBI將於十二月舉行香港演唱會，公開發售門票早已售罄，全城一票難求。3HK特別預留《YOASOBI live in Hong Kong》門票，客戶只需於11月30日前上台或升級選用5G數據港日自「遊」行月費計劃，即有機會獲得演唱會門票兩張。