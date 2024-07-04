3HK推5G中港澳月費計劃$158起　 將開通香港衛星通訊收費一覽

越來越多人北上及在大灣區消費，和記電訊香港旗下的3HK及SUPREME推出全新5G數據三地自「遊」行月費計劃，配合升級版一卡兩號，相當方便。另外將於7月11日推出手機直連衛星通訊增值服務，即日起接受預辦登記。

5G數據三地自「遊」行月費計劃由$158起，可享30GB三地共用數據。

5G數據三地使用

以後北上不用再轉卡，3及SUPREME推出全新5G數據三地自「遊」行月費計劃，計劃內的數據可於內地、香港及澳門自由配搭使用，於內地更可使用三大網絡。計劃$158起，包括30GB起的三地共用數據，$188則可享50GB。同時選用升級版一卡兩號24個月，即可享12個月免費優惠。

升級版一卡兩號

3及SUPREME的升級一卡兩號，只需月費$28，身處香港亦可以內地電話號碼發送短訊及致電內地。新增VoLTE高清話音體驗，並免費提供每月20分鐘內地話音。新的「撥號更改功能」於內地致電內地流動電話號碼或任何香港電話號碼，只需輸入對方電話號碼，無需加入國家及地區編號。

另外特別推出尾號配對，可以配對尾四個數字與香港號碼相同的內地號碼，更加易記。於7月11日前上台，選購指定華為Pura 70 Ultra手機，更可免一卡兩號及衞星服務月費12個月，節省約$1500。