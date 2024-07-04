3HK推5G中港澳月費計劃$158起　 將開通香港衛星通訊收費一覽

越來越多人北上及在大灣區消費，和記電訊香港旗下的3HK及SUPREME推出全新5G數據三地自「遊」行月費計劃，配合升級版一卡兩號，相當方便。另外將於7月11日推出手機直連衛星通訊增值服務，即日起接受預辦登記。
5G數據三地使用
以後北上不用再轉卡，3及SUPREME推出全新5G數據三地自「遊」行月費計劃，計劃內的數據可於內地、香港及澳門自由配搭使用，於內地更可使用三大網絡。計劃$158起，包括30GB起的三地共用數據，$188則可享50GB。同時選用升級版一卡兩號24個月，即可享12個月免費優惠。
升級版一卡兩號
3及SUPREME的升級一卡兩號，只需月費$28，身處香港亦可以內地電話號碼發送短訊及致電內地。新增VoLTE高清話音體驗，並免費提供每月20分鐘內地話音。新的「撥號更改功能」於內地致電內地流動電話號碼或任何香港電話號碼，只需輸入對方電話號碼，無需加入國家及地區編號。
另外特別推出尾號配對，可以配對尾四個數字與香港號碼相同的內地號碼，更加易記。於7月11日前上台，選購指定華為Pura 70 Ultra手機，更可免一卡兩號及衞星服務月費12個月，節省約$1500。
衛星通訊服務
中國電信早前宣佈在港推出「天通衛星」手機直連衛星服務，3及SUPREME客戶只需以支援有關服務的智能手機或流動裝置，於戶外連接衛星後，即可使用話音及收發短訊。即使身處遍遠地區及郊外山頭，也可以透過衛星通訊保持聯繫。
手機直連衛星通訊增值服務即日起接受預辦登記，並於7月11日開通。入門月費$19起，合約期24個月，但衛星通話只得兩分鐘，其後每分鐘$15，只能作應急通話。另有31日短約期，月費價錢由$95至$450，包10至100分鐘及5個短訊。$1500/年則包300分鐘及100個短訊，合約期為12個月。
目前只有華為的Pura 70 Ultra支援衛星通訊，而和記電訊正部署其他支援衛星通訊的流動裝置，將於今年陸續推出市場。