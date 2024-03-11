4G平板$700有找功能有驚喜 CHUWI Hi10 X Pro開箱

千元有找平價手機不算罕有，但想以同樣價位入手 4G LTE 平板的話，近日就有抵玩之選 CHUWI Hi10 X Pro 減價，其以 $699 不到7百價錢，帶來 4G LTE 上網、Micro SD 擴充，並擁有畫質不錯的 10.1 吋 IPS 屏幕。

CHUWI Hi10 X Pro

開箱港版 CHUWI Hi10 X Pro，即使平板本身屬入門向產品，但仍齊備必需配件如數據線、充電器，且更貼心準備好原廠軟膠機套。Hi10 X Pro 本身配備了 10.1 吋 1,280 x 800 像素 IPS 螢幕，16：10 畫面比例用作上網、電子書、漫畫以至影片觀賞均相當方便，另外機身前後提供 800 萬像主鏡、500 萬像前鏡，記錄影像或作視訊通話亦足夠使用。



操作部份 CHUWI Hi10 X Pro 的電源、音量鍵跟擴充卡槽、Type-C 埠均集中在橫向機身左側位置，機底雙揚聲器帶來不錯音樂體驗，聽歌跟睇片都能輸出足夠音量。擴充部份 Type-C 埠提供標準 USB 2.0 傳速，SIM 卡則採用同價位產品罕有的 3 選 2 設計，按需要接入雙 Nano SIM 或 Nano SIM／Micro SD 記憶卡，儲存彈性十足。